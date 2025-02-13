Работодателям Челябинской области компенсируют затраты на охрану труда

С 2025 года для этого нужен минимальный набор документов

С 2025 года в России действует упрощенный порядок компенсации затрат на сокращение производственного травматизма и профзаболеваний. Для возмещения расходов работодатель должен направить в Соцфонд заявление и план финансового обеспечения предупредительных мер. Ранее список документов был больше, сообщает пресс-служба Отделения СФР по Челябинской области.

«Документы нужно подать до 1 августа, а до 15 ноября — отчитаться о проделанных мероприятиях. Оформлять документы на каждом этапе проще всего на портале госуслуг. Если возникнет необходимость их откорректировать, это можно сделать в течение 5 рабочих дней. Отделение СФР перечислит компенсацию после проверки предоставленной информации, на это потребуется до 18 рабочих дней», — говорит исполняющий обязанности управляющего Отделением СФР по Челябинской области Владимир Шаронов.

На повышение безопасности труда можно потратить от 20 до 30% суммы страховых взносов, начисленных за предшествующий календарный год.

Например, на мероприятия по специальной оценке условий труда и медицинские осмотры, покупку средств индивидуальной защиты, тахографов, алкотестеров, аптечек можно направить до 20% от суммы страховых взносов.

При оплате санаторно-курортного лечения сотрудников, достигших пенсионного возраста или имеющих статус предпенсионера, можно израсходовать до 30% страховых взносов.

Программа предупредительных мер включает 17 направлений. Работодатель должен провести необходимые мероприятия и только затем обращаться за компенсацией. В 2024 году этим правом воспользовались 887 предприятий, в том числе крупные промышленники и металлурги Челябинска, Магнитогорска, Аши и Миасса, а также индивидуальные предприниматели. Возвращено 768 миллионов рублей.