Работодатели Южного Урала получат по 20 тысяч рублей на поддержку наставников

Открыт отбор предприятий, претендующих на субсидию

Главное управление по труду и занятости населения Челябинской области предоставит предприятиям региона субсидии на оплату работы наставников, сообщает пресс-служба ведомства.

Предприятие сможет получать на каждого из наставников до 20 тысяч 388 рублей ежемесячно. Пользоваться субсидией можно не дольше трех месяцев.

«Субсидию можно потратить на зарплату наставника и на выплату страховых взносов в государственные внебюджетные фонды с заработной платы за наставничество», — говорят в ведомстве.

В течение года работодатель может подать несколько заявок на участие в отборе. Суммарное количество наставников во всех заявках от предприятия не должно превышать десяти человек.