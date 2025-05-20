Работодатели Южного Урала используют разные способы удержания сотрудников

Привлечение работника уже не является большой проблемой

Рост зарплат замедляется, поэтому компании используют другие виды привлечения работников. Их перечислили эксперты «Авито Работы» на встрече с журналистами Урала, сообщает корреспондент ИА «Первое областное». Это комфортный офис, зоны отдыха, соцпакет, оплата питания. Также работодатели предлагают переобучение, медицинскую страховку, программы адаптации, гибкий график.

Среди преимуществ для представителей офисных профессий отмечают обучение, скидки в компании, подарки детям на праздники, оплату мобильной связи. У рабочих и линейных сотрудников бонусами являются скидки в компании, зоны отдыха, питание, обучение.





Соискатели в УрФО, как отмечают эксперты «Авито Работы», адаптируются под изменяющийся рынок. По данным исследования, 50% сотрудников готовы пройти переобучение, если его предложит работодатель. 31% кандидатов рассматривают или готовы рассмотреть переезд ради привлекательной вакансии.







«HR-специалисты сегодня во многом берут на себя функцию маркетологов: чтобы восполнять нехватку кадров, им важно знать ожидания соискателей, находить решения для их потребностей, а также подчеркивать свои конкурентные преимущества в вакансиях и при личном знакомстве с кандидатами»,— отмечает директор по развитию «Авито Работы» Роман Губанов.

В первом квартале 2025 года средняя предлагаемая зарплата составляла 66 083 рубля в месяц при графике «полный день». При этом у востребованных специалистов и в некоторых сферах оплата труда выше. Начинающим инженерам готовы предложить 74 725 рублей, логистам с опытом работы 1—3 года — 76 725 рублей, менеджерам по продажам — 81 771 рубль, монтажникам — 90 397 рублей, водителям грузового транспорта — 91 416 рублей, а спецтехники — 107 081 рубль, слесарям — 108 099 рублей, коммерческим агентам — 109 250 рублей.