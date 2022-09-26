«При предъявлении работником повестки о призыве по мобилизации работодатель издает приказ о приостановлении трудового договора. Все причитающиеся работникам выплаты должны быть произведены. На время исполнения обязанностей отсутствующего работника в соответствии со статьей 59 Трудового кодекса РФ может быть принят по срочному трудовому договору другой человек»,

— сообщила Татьяна Голикова.