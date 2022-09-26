Рабочие места остаются за ушедшими в армию по мобилизации сотрудниками, а члены их семей получают дополнительные трудовые льготы. Об этих и других изменениях в законодательстве рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова, сообщает пресс-служба федерального правительства.

Татьяна Голикова выступила на совещании правительства по ВКС. По словам зампреда российского кабинета министров, исполнительная власть и депутаты Госдумы уже подготовили несколько поправок для защиты трудовых прав всех участников специальной военной операции — как мобилизованных, так и контрактников. Изменения коснутся Трудового кодекса РФ, законов о государственной гражданской службе, о страховых пенсиях, об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, об индивидуальном персонифицированном учете в системе обязательного пенсионного страхования.

«При предъявлении работником повестки о призыве по мобилизации работодатель издает приказ о приостановлении трудового договора. Все причитающиеся работникам выплаты должны быть произведены. На время исполнения обязанностей отсутствующего работника в соответствии со статьей 59 Трудового кодекса РФ может быть принят по срочному трудовому договору другой человек», — сообщила Татьяна Голикова.
Вице-премьер подтвердила ранее озвученную президентом Владимиром Путиным и министром обороны Сергеем Шойгу информацию о получении мобилизованными статуса военнослужащих наравне с контрактниками. Это автоматически дает призывникам ряд социальных гарантий.

Время военной службы, кроме того, идет в зачет страхового стажа для назначения страховой пенсии по старости, а участие в СВО дает право на досрочное пенсионное обеспечение.

Предусмотрена и поддержка семей ушедших в армию граждан. Если в семье есть дети младше 14 лет, то родственников военнослужащего нельзя без их согласия привлекать к сверхурочным и ночным работам, работе в выходные и праздничные дни, командировкам. Также члены семей мобилизованных получат преимущественное право остаться на работе при сокращении штата.