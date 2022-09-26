Рабочие места остаются за ушедшими в армию по мобилизации сотрудниками, а члены их семей получают дополнительные трудовые льготы. Об этих и других изменениях в законодательстве рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова, сообщает пресс-служба федерального правительства.
Татьяна Голикова выступила на совещании правительства по ВКС. По словам зампреда российского кабинета министров, исполнительная власть и депутаты Госдумы уже подготовили несколько поправок для защиты трудовых прав всех участников специальной военной операции — как мобилизованных, так и контрактников. Изменения коснутся Трудового кодекса РФ, законов о государственной гражданской службе, о страховых пенсиях, об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, об индивидуальном персонифицированном учете в системе обязательного пенсионного страхования.
«При предъявлении работником повестки о призыве по мобилизации работодатель издает приказ о приостановлении трудового договора. Все причитающиеся работникам выплаты должны быть произведены. На время исполнения обязанностей отсутствующего работника в соответствии со статьей 59 Трудового кодекса РФ может быть принят по срочному трудовому договору другой человек», — сообщила Татьяна Голикова.
Вице-премьер подтвердила ранее озвученную президентом Владимиром Путиным и министром обороны Сергеем Шойгу информацию о получении мобилизованными статуса военнослужащих наравне с контрактниками. Это автоматически дает призывникам ряд социальных гарантий.
Время военной службы, кроме того, идет в зачет страхового стажа для назначения страховой пенсии по старости, а участие в СВО дает право на досрочное пенсионное обеспечение.
Предусмотрена и поддержка семей ушедших в армию граждан. Если в семье есть дети младше 14 лет, то родственников военнослужащего нельзя без их согласия привлекать к сверхурочным и ночным работам, работе в выходные и праздничные дни, командировкам. Также члены семей мобилизованных получат преимущественное право остаться на работе при сокращении штата.
Татьяна Голикова выступила на совещании правительства по ВКС. По словам зампреда российского кабинета министров, исполнительная власть и депутаты Госдумы уже подготовили несколько поправок для защиты трудовых прав всех участников специальной военной операции — как мобилизованных, так и контрактников. Изменения коснутся Трудового кодекса РФ, законов о государственной гражданской службе, о страховых пенсиях, об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, об индивидуальном персонифицированном учете в системе обязательного пенсионного страхования.
«При предъявлении работником повестки о призыве по мобилизации работодатель издает приказ о приостановлении трудового договора. Все причитающиеся работникам выплаты должны быть произведены. На время исполнения обязанностей отсутствующего работника в соответствии со статьей 59 Трудового кодекса РФ может быть принят по срочному трудовому договору другой человек», — сообщила Татьяна Голикова.
Вице-премьер подтвердила ранее озвученную президентом Владимиром Путиным и министром обороны Сергеем Шойгу информацию о получении мобилизованными статуса военнослужащих наравне с контрактниками. Это автоматически дает призывникам ряд социальных гарантий.
Время военной службы, кроме того, идет в зачет страхового стажа для назначения страховой пенсии по старости, а участие в СВО дает право на досрочное пенсионное обеспечение.
Предусмотрена и поддержка семей ушедших в армию граждан. Если в семье есть дети младше 14 лет, то родственников военнослужащего нельзя без их согласия привлекать к сверхурочным и ночным работам, работе в выходные и праздничные дни, командировкам. Также члены семей мобилизованных получат преимущественное право остаться на работе при сокращении штата.