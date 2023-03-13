Работодателей обязали оплачивать вахтовикам проезд к месту работы и обратно

Такое правило вступило в силу с 1 марта

С 1 марта 2023 года работодатели обязаны оплачивать вахтовикам проезд от пункта сбора до места работы и обратно, сообщает пресс-служба онлайн-платформы hh.ru.

Вахтовый метод сегодня предлагают около 54 тысяч вакансий по всей России, из них 14% приходится на машинистов, 13% — на водителей, 6% — на токарей, по 5% — на слесарей, сварщиков и разнорабочих, 4% — на электромонтажников, еще по 3% — на упаковщиков, инженеров ПТО и прорабов. Чаще всего работодатели ищут сотрудников на вахту в Республике Башкортостан (7% вакансий), Красноярском крае, Иркутской области и Москве (по 5%), а также в Свердловской и Челябинской областях (по 4%).

«До 1 марта 2023 года работодатели были должны организованно доставлять вахтовиков от пункта сбора к месту работы. Вопрос оплаты проезда при этом никак не регулировался. Некоторые компании брали расходы на себя, а некоторые считали, что оплачивать проезд должны сами сотрудники. Теперь работники не будут нести лишних трат. Работодатели обязаны оплачивать проезд вахтовиков от пункта сбора до места проведения работ и обратно»,

— замечают в hh.ru.

Также работодатели могут добровольно компенсировать сотрудникам проезд от дома до пункта сбора либо места нахождения компании. Размер и порядок компенсации должны быть указаны в локальном нормативном акте, трудовом или коллективном договоре.