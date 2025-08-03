Работники Южно‑Уральской железной дороги отмечают профессиональный праздник

Челябинск — один из крупнейших транспортных узлов в стране

Ежегодно в первое воскресенье августа в России чествуют работников железной дороги. Для Челябинской области День железнодорожника — важный праздник, поскольку история региона неразрывно связана с развитием стальных магистралей страны, подчеркнул губернатор Алексей Текслер.

«Когда-то благодаря Транссибу Челябинск стал воротами в Сибирь и крупнейшим транспортным узлом. И сейчас железнодорожная сеть региона связывает север и юг, запад и восток нашей страны, дает импульс росту международной торговли, обеспечивает доставку миллионов тонн грузов и комфорт пассажиров», — отметил Алексей Текслер.

Губернатор поблагодарил всех, кто так или иначе связан с железной дорогой, за ответственность и преданность делу, а также за огромный вклад в социально-экономическое развитие Челябинской области.

Профессиональный праздник железнодорожников стар так же, как и железнодорожная сеть страны: он был установлен в 1896 году. Изначально его отмечали 6 июля — дата была связана с днем рождения императора Николая I, при котором были построены первая всероссийская магистраль от Санкт-Петербурга до Москвы и первая прогулочная железная дорога в Царское Село. После Октябрьской революции праздник отменили. Вновь отмечать День железнодорожника начали в 1936 году, датой выбрали 30 июля — день приема Сталиным делегации железнодорожников. После дата менялась еще несколько раз.