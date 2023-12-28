Работники скорой смогут оказывать помощь челябинцам без согласия пациента

Владимир Путин подписал закон, разрешающий медикам принимать решение о лечении самостоятельно

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон, который разрешает бригадам скорой помощи проводить медицинское вмешательство пациенту без его согласия, если есть угроза для жизни. Об этом в четверг, 28 декабря, сообщает пресс-служба Минздрава Челябинской области.

«При выезде бригады скорой к пациенту, жизни которого угрожает опасность, подписание документов на согласие медицинского вмешательства теперь не требуется», — подчеркнул главный внештатный специалист по скорой медицинской помощи МЗЧО Александр Васильев.

Речь идет о таких ситуациях, когда состояние пациента настолько тяжелое, что человек просто не может выразить свою волю. До того как был принят закон, решение о медицинском вмешательстве в таких случаях принимал консилиум врачей.

Новый закон обеспечит граждан своевременной медицинской помощью и защитит медработников скорой от обвинений.