Работники скорой помощи в Челябинской области отмечают профессиональный праздник

Его учредили вскоре после объявления пандемии COVID‑19

Ежегодно 28 апреля в России отмечают День работника скорой медицинской помощи. Это праздник не только врачей, фельдшеров и медсестер, но и водителей, диспетчеров и других работников службы. Праздник долгое время отмечался неофициально. В 2020 году, на фоне пандемии коронавируса и возросшей нагрузки на сотрудников скорой помощи, он был утвержден постановлением председателя правительства России.

Южноуральских работников СМП поздравил губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Он подчеркнул, что их труд требует не только высокой квалификации, но и особой выдержки и самоотдачи, поскольку в их руках находится самое ценное — жизнь человека.

«Днем и ночью, в любую погоду, в самых сложных и чрезвычайных ситуациях вы спешите на помощь людям, проявляете профессионализм, милосердие, верность служебному долгу», — отметил Алексей Текслер.

Глава региона поблагодарил не только действующих сотрудников скорой помощи, но и ветеранов службы за самоотверженную работу и неравнодушие.

Кстати, дату 28 апреля выбрали потому, что в этот день в 1898 году в Москве появились первые кареты скорой помощи для пострадавших от несчастных случаев.

Накануне праздника мы узнали у фельдшера скорой помощи об особенностях ее работы.