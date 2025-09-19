Работники оборонных предприятий Челябинской области отмечают День оружейника

Южный Урал — один из центров военно-промышленного комплекса России

Сегодня, 19 сентября, в России отмечают День оружейника. Это профессиональный праздник работников оборонных предприятий — тех, чей труд укрепляет боевую мощь и безопасность страны, подчеркнул губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

«Мы гордимся тем, что Южный Урал является одним из важнейших центров военно-промышленного комплекса России. В Челябинской области действует целый ряд стратегических предприятий, на которых производится современное вооружение и специальное армейское оборудование»,— отметил он.

Особая ценность — коллективы оборонных заводов, которые отличают мощный интеллектуальный и технический потенциал, а также преданность традициям тружеников тыла.

Алексей Текслер поблагодарил южноуральских оружейников за профессионализм и самоотверженный труд, а также за значимый вклад в приближение победы на СВО.

День оружейника — праздник молодой: он был основан в 2010 году благодаря одному из самых известных оружейников современности Михаилу Калашникову. Он лично попросил об учреждении праздника Владимира Путина, занимавшего тогда должность премьер-министра, на предприятии «Ижмаш» в Ижевске. Последний пообещал, что праздник обязательно появится в календаре.