Работник детской поликлиники в Челябинске помогает фронту и всем вокруг

Игоря Муляра наградили медалью «За содействие СВО»

Игорь Муляр начинает свой рабочий день в детской поликлинике № 8 имени Александра Невского в Челябинске затемно, в 6:30 утра. Он первым выходит чистить ступени от снега и наледи, чтобы врачи, медсестры и маленькие пациенты не поскользнулись. Для коллектива он — незаменимый мастер на все руки: дворник, сантехник, плотник и электрик в одном лице, рассказывают «Хорошие новости».

«Я здесь один. Все, о чем попросит любой сотрудник, выполняю. Никогда никому не отказываю», — говорит Игорь.

Его рабочий день — это бесконечный поток задач: разгрузить медикаменты, вывезти мусор, починить кран, отбить лед, отремонтировать кресло в кабинете врача.

История Игоря — это путь трудолюбия и веры. Он родился в Уфе, вырос в Казахстане. Сменил множество профессий — был рабочим, каменщиком, штукатуром, сантехником, монтером передвижных путей, забойщиком скота. В 2010 году он переехал с семьей в Челябинск, где участвовал в строительстве областного перинатального центра, а затем нашел свое место в детской поликлинике № 8.

Главное дело его жизни сегодня — помощь бойцам специальной военной операции. В 2022 году Игорь пришел в военкомат, чтобы отправиться на фронт, но ему отказали из-за возраста. Тогда он решил помогать по-другому. С 2023 года дважды в месяц он закупает на свою зарплату необходимые товары и формирует посылки для госпиталей Луганска.

«Сегодня я отправляю пять коробок: 3500 медицинских масок, 320 одноразовых простыней, комбинезоны, скотч», — перечисляет Игорь волонтерам пункта приема «Зов». Однажды он отправил на фронт 10 000 масок, 200 комбинезонов и 3000 бахил.

Его деятельность не осталась незамеченной. В 2025 году Игоря Муляра наградили медалью «За содействие СВО». Главный врач поликлиники Антон Рыжий отзывается о нем с восхищением: «Игорь Борисович простые дела превращает в профессиональную работу. Делает это с достоинством».