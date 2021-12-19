Работающие в новогодние выходные медики получат двойные выплаты

Об этом заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков

Медики, которые будут работать в новогодние выходные дни, получат выплаты по двойному тарифу. Об этом глава Минтруда РФ Антон Котяков сообщил в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1», передает ТАСС.

«Расчет выплат на каждого медицинского сотрудника, который будет работать в выходные дни, будет идти по двойному тарифу»,— сообщил Антон Котяков.

Деньги на эти цели будут выделены в ближайшее время.

Ранее президент РФ Владимир Путин на совещании с правительством заявил, что медицинские и социальные работники, помогающие пациентам с коронавирусом, получат за работу в новогодние праздники надбавки в двойном размере.