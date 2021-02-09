Работающие пенсионерки Челябинска хотели бы получать в среднем 37 тысяч рублей

У мужчин-соискателей пенсионного возраста ожидания относительно зарплаты чуть выше

Некоторые челябинские пенсионеры собираются работать даже на заслуженном отдыхе. Так, по данным сервиса по поиску работы и подбору персонала SuperJob, в течение двух последних месяцев среди размещенных жителями Челябинска на сайте резюме 9% принадлежат пенсионерам. Подробнее рассказали в пресс-службе сервиса.

«На рынке труда Челябинска женщины пенсионного возраста составляют 5% от всех женщин-соискателей, а мужчины — 4%. По специальности продолжить работать планируют 57% женщин-пенсионеров и 86% мужчин. Чаще всего женщины-пенсионеры хотели бы работать учителями, продавцами, неквалифицированными рабочими. Средняя ожидаемая зарплата — 37 тысяч рублей — одинакова и у женщин-пенсионеров, и у женщин Челябинска в целом»,— рассказал пресс-секретарь SuperJob Антон Шахов.

С мужчинами-пенсионерами дело обстоит немного иначе: пожилые челябинцы хотели бы работать руководителями, инженерами или водителями. Указанная ими средняя зарплата — 50 тысяч рублей — чуть выше, чем в среднем у челябинских мужчин: те в основном хотели бы получать около 47 тысяч рублей.

В соседнем Екатеринбурге женщин-соискателей пенсионного возраста столько же, сколько в Челябинске, а вот мужчин чуть меньше — всего 3%. При этом пожилые жительницы столицы Урала хотели бы получать 45 тысяч рублей, тогда как остальные трудоспособные екатеринбурженки — 38 тысяч рублей. Что касается мужчин пенсионного возраста, их ожидаемый доход — 55 тысяч рублей, остальные мужчины хотели бы получать на три тысячи больше.