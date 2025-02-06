Работать на пенсии хотят 61% челябинцев

Горожанам важны стабильный доход и активный образ жизни

Большинство жителей Челябинска, а именно 61%, хотели бы работать и на пенсии. При этом 35% горожан планируют трудиться на полном графике, а 15% рассматривают подработки или фриланс. Еще 11% челябинцев задумываются о создании на пенсии собственного бизнеса. Об этом ИА «Первое областное» рассказали в «Авито Работе».

Главной мотивацией для продолжения трудовой деятельности после выхода на пенсию является стремление к финансовой независимости, отмечают авторы исследования. Сохранить стабильный доход, не зависящий от пенсионных выплат, хотят 51% горожан.

Еще одна причина желания работать на пенсии — стремление сохранить активный образ жизни. Об этом сообщили 44% челябинцев. Для 35% жителей города работа означает стабильность и надежность.

32% хотят идти в ногу со временем, осваивая новые технологии в профессиональной сфере. Социализация и общение с новыми людьми важны для 30% респондентов. А 26% рассказали, что хотят оставаться востребованными и полезными.

На пенсии 38% челябинцев готовы сменить профессию, а 36% не пойдут на такое. Те, кто планирует освоить новую работу, выбрали бы такие сферы: ИТ, интернет и телеком, онлайн-торговля, искусство и развлечения, общественное питание, бухгалтерия и финансы, охрана и безопасность.

Авторы исследования также выяснили, что 38% горожан собираются жить на пенсии на заранее созданные накопления. Доход от инвестиций и сдачи имущества в аренду планируют получать по 16% челябинцев. На дополнительные пособия и субсидии рассчитывают 18%, а на доход от собственного бизнеса — 13%. На финансовую поддержку семьи собирается положиться 9%. Больше всего — 72% — надеются только на пенсионные выплаты. На зарплату рассчитывают 45% жителей Челябинска.