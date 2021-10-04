«Работали историки, краеведы, фотографы, дизайнеры»: как создавался путеводитель по Челябинской области

Автор-составитель издания Наталья Денисова — о том, как появилась идея собрать все достопримечательности Южного Урала в одну книгу и что она в себя включает

Челябинская область богата интересными местами. И это не только живописные виды, красивые озера, величественные горы и бескрайние поля, но и история, культура, архитектура, о которой с интересом могут узнавать туристы. Один из идейных вдохновителей и авторов первого путеводителя по Челябинской области рассказала ИА «Первое областное», кто работает над изданием, а также в какие места оно приглашает южноуральцев и гостей региона.

— Наталья, расскажите о себе: где родились, чем сейчас занимаетесь и откуда у вас такая страсть к путешествиям?

— Я родилась в Челябинске, но, когда мне исполнилось 6 месяцев, меня увезли в Алжир. Там работал мой папа, он был высококлассным монтажником-высотником. Его бригаду пригласили строить металлургический комбинат Эль-Хаджар в городе Аннаба на востоке страны. В СССР так было принято — помогать другим странам. Там с папой и мамой мы прожили почти три года. Наверно, оттуда у меня и тяга к путешествиям.

Потом мы вернулись в Челябинск, где жили все наши родные. Детский сад, школа, вуз. Я окончила факультет иностранных языков Челябинского педагогического университета. Потом еще много училась. В том числе в аспирантуре на кафедре информационной политики Российской академии госслужбы при президенте РФ в Москве. В 2009 году там же защитила диссертацию и получила ученую степень кандидата политических наук. 10 лет работала в администрации губернатора Челябинской области (как раз тогда и родился путеводитель по региону), потом — в крупном бизнесе. Моя сфера — коммуникации и связи с общественностью. И путешествия — в свободное время.





— Как родилась идея составить путеводитель по Челябинской области?

— Идея составить путеводитель родилась в 2007 году во время работы над проектом «7 чудес света на Южном Урале». Это был один из проектов, который мы реализовывали для повышения узнаваемости региона с управлением специальных проектов администрации губернатора Челябинской области. Чудес оказалось гораздо больше семи. Собрать и систематизировать все достопримечательности родного края — это был вызов, который мы приняли. Путеводитель по региону был необходим. Ничего подобного на тот момент не было. Мы изучили лучшие, на наш взгляд, европейские путеводители — стиль, подачу материала, систематизацию информации.

В 2011 году мы начали заниматься разработкой и продвижением туристического бренда «Южный Урал» на региональном, российском и международном уровнях. Был разработан сам логотип — он, к слову, используется до сих пор. И приступили к созданию путеводителя. Запросили у территорий всю информацию, которая, как всем казалось, может быть интересна туристам.

Получили много-много отрывочных сведений о памятниках, усадьбах, природных достопримечательностях и так далее. Надо было придумать, как все систематизировать и интересно подать. Для удобства все районы Челябинской области мы поделили на 4 зоны: запад, север, центр и юг. Так и путешествовать удобнее, и знакомиться с достопримечательностями.





— Сколько на это потребовалось времени?

— В общей сложности работа над первым путеводителем велась больше года. За это время было совершено множество экспедиций в разные уголки региона, проведена большая работа в архиве, обобщен современный краеведческий материал. К созданию путеводителя были привлечены историки, краеведы, специалисты архивных служб, фотографы и дизайнеры. Мы постарались собрать и изложить интересную и полезную информацию кратко, но при этом внутри книги есть ссылки на первоисточники, поэтому у читателя всегда есть возможность узнать еще больше, погрузиться в материал при желании.

Книга рассказывает не только о природных достопримечательностях Южного Урала, но и о его людях, истории, культуре, экономике, архитектуре, спорте. Также на страницах книги вы найдете легенды Южного Урала. Путешественникам, которые собираются посетить Челябинскую область, будет полезна информация о гостиницах, ресторанах, кафе, магазинах, театрах и музеях городов региона.

Путеводитель получился очень красивый. Благодаря лучшим фотографам Южного Урала в издании собран богатейший материал — фотографии природы, крупных предприятий и достопримечательностей Южного Урала. Всего книга содержит более 1300 иллюстраций. Кроме того, на страницах вы найдете рисунки, акварели, репродукции почтовых открыток, схемы, картографический материал. Дизайнеры подготовили уникальную инфографику и нарисовали самые известные здания «в разрезе».

— Этот путеводитель постоянно дополняется? Каким тиражом он издавался и на каких языках?

— Да, он выпускается по мере дополнения в него информации. Первый, пилотный, был самый «худенький», страниц 50. Он вышел в 2012 году. Крайний — настоящий «толстяк» — 496 страниц. Вышло уже пять изданий на русском языке и три на английском. Мы дополняем и немного перерабатываем материал от издания к изданию. Тираж каждого издания — 10 тысяч экземпляров. Это очень солидное количество по нынешним временам, когда тираж многих книг не превышает 300—500 штук. Путеводитель на русском вышел общим тиражом 50 тысяч экземпляров.





— Для кого создавался путеводитель по Челябинской области?

— Он составлялся как презентационное издание о регионе. Практика показала, что он интересен туристам из разных регионов России и даже стран. Он интересен и жителям региона. Часто другие российские и европейские города мы знаем лучше, чем соседние, те, которые расположены в родном регионе. Путеводитель дает возможность посмотреть красоту родных мест и приглашает отправиться в «путешествие выходного дня».

— Где его можно получить или приобрести?

— Путеводители продавались в книжных магазинах. Но изначально он создавался для подарочного фонда региона. Его дарят гостям Южного Урала, которые принимают участие в крупных спортивных соревнованиях и культурных событиях на территории Челябинской области. Путеводитель вручали на Олимпийских зимних играх в Сочи, в Совете Федерации в рамках Дней Челябинской области, на других крупных мероприятиях. Его вручают нашим землякам при награждениях премиями и наградами в органах власти Челябинской области, в рамках разных проектов, реализуемых в регионе.

— Как пришла идея самой проехать по путевым точкам? Любите ли вы путешествовать по Южному Уралу и есть ли у вас свои любимые места?

— Я много путешествовала, когда мы готовили первое издание. Много путешествую и сейчас, уже по путеводителю. Применяю, так сказать, на практике. Особенно летом. Благо достопримечательностей в нашей области предостаточно. Но каждый раз находишь и узнаешь что-то новое. Интересно везде. Но в мой личный рейтинг городов и районов входят Миасс, Саткинский и Пластовский районы, Касли и Кыштым.

Очень хочу побывать на Аркаиме, но пока не удалось. Хотя этот объект в 1987 году открыл мой брат Александр Езриль со своим приятелем Александром Воронковым. Он был тогда еще школьником, увлекался археологией и был в той экспедиции, когда обнаружили это городище. Именно мальчишки обратили внимание руководителей экспедиции на необычный объект, расположенный вблизи полевого лагеря. В путеводителе, кстати, об этом тоже написано. Обязательно побываю там.





— Какие люди вам попадались на пути во время путешествия по региону?

— Вы знаете, люди в малых городах отличаются душевностью и гостеприимством. Они очень любят свою территорию, свой дом, своих соседей. Они поделятся последним, что у них есть.

— Чем бы вы сейчас дополнили издание?

— Обязательно бы дополнила тем, что для путешествия в приграничных районах нужно специальное разрешение, которое оформляется заранее. Не так давно я решила проехать по «европейским» поселкам — побывать в Берлине и Лейпциге. Но примерно за километр до Берлина мою машину остановили. Нарушила приграничную зону. Получила постановление об административном правонарушении и заплатила штраф.

Незнание закона не освобождает от ответственности. Но эту информацию нужно распространять шире, если мы хотим привлекать туристов в регион. Я бы теперь написала об этом в главе «Европейские поселки» Южного Урала. В начале сентября через портал госуслуг заказала это разрешение. Жду теперь получения.

— Есть ли какие-то секреты для путешествующих по Южном Уралу?

— Секрет простой — хорошее настроение, отличная компания и наш путеводитель.

— Какая она — Челябинская область? Разная, многоликая, степная и горная, промышленная и полевая... поделитесь своими впечатлениями.

— Любимая, гостеприимная, радушно встречающая и принимающая гостей, открывающая каждый раз новые тайны. Так что путешествуйте!