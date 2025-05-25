«Работаем без перерывов и выходных» — Карталинская метеостанция отмечает 100‑летний юбилей

Холодными зимними днями школьники звонят, чтобы договориться об отмене уроков

В будни и праздники, в жару и буран, без перерыва и выходных работает Карталинская метеостанция. Сегодня, 25 мая, она отмечает свой 100-летний юбилей. Что представляет собой метеостанция, чем на ней занимаются и какую роль в жизни южноуральцев играют метеорологи, читайте в нашем материале.

В мае 1925 года в агрометеорологической сети Уральского областного земельного управления была образована Полтавская метеостанция. В то время Карталов еще не существовало, поэтому она относилась к Троицкому округу. В 30-х годах станция перешла под управление Уральского военного округа, а в 1944-м, с образованием города Карталы, ее переименовали в метеорологическую станцию Карталы.

Сегодня здесь проводится огромный объем метеорологических, агрометеорологических наблюдений и маршрутных исследований. Здесь стажируют работников Челябинского ЦГМС. А по качеству, полноте и достоверности материалов наблюдений Карталинская метеостанция входит в тройку лучших в регионе.

Журналист Первого областного информагентства пообщалась с техником-метеорологом Еленой Курило. Она рассказала о принципах и особенностях работы на метеостанции.

«И в выходные, и в праздники мы здесь»

Для начала разберемся, что представляет собой метеостанция. Вы, наверное, могли подумать, что это многоэтажный центр с огромным количеством датчиков, сигналы которых доходят чуть ли не до космоса. Слишком утрированно, ну суть вы поняли. На самом деле метеостанция Карталы представляет собой одноэтажный дом с огородом и деревянным забором. Но за этим забором скрываются далеко не грядки.





«Ничего необычного, просто у нас здесь лежат датчики, градусники, которые передают информацию на компьютер. Все данные кодируются, передаются нам. А мы каждые три часа отправляем телеграммы в областной ЦГМС. В них содержится информация о видимости, ветрености, атмосферном давлении и температуре», — рассказывает техник-метеоролог.

Синоптические телеграммы делятся на несколько видов: синоптические или срочные (передаются каждые три часа), штормовые (предупреждают о бурях, туманах, снегопадах), агротелеграммы (получают фермеры, чтобы узнать о влажности почвы и уровне засухи). Последнее исследование, кстати, также заказывают страховые компании, чтобы получать информацию о застрахованных объектах.





Метеоролог снимает показания со всех датчиков и отправляет их в Челябинский гидрометцентр. Работа здесь не останавливается никогда. В чрезвычайных ситуациях — когда отключается электричество, к примеру — специалисты опираются на собственные знания и собирают данные вручную.

«Мы здесь находимся всегда: в выходные, будни, праздники, в снегопады и потопы. Мы всегда на рабочем месте», — говорит Елена Курило.

«Зимой постоянно звонят школьники, весной — садоводы»

Карталинская метеостанция — это наблюдатель, как и другие 20 станций на Южном Урале. Здесь нет такой техники, которая предсказывает погоду. Прогнозом занимается только Челябинский гидрометцентр.

Особенно любят эту службу местные школьники, в особенности зимой.

«Наши школьники „переживательные“: когда морозные ночи зимой, могут начинать звонить и узнавать, отменят ли уроки, уже в два часа ночи. Иногда пытаются договориться, спрашивают, сколько нужно заплатить, чтобы погода „разрешила“ не идти на контрольную по физике», — смеется техник-метеоролог.

Весной школьники успокаиваются, просыпаются садоводы. Здесь вопросы другие: пора ли высаживать рассаду, ожидаются ли заморозки, удачное ли сейчас время для посадки помидоров?

Придя на метеостанцию, ее трудно покинуть

По словам Елены Курило, коллектив здесь невероятно сплоченный. Люди задерживаются на одном месте до самой пенсии. Сама Елена, по меркам метеостанции, работает здесь немного — всего семь лет. Другие же сотрудники работают от 10 до 30.



