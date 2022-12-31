Работа в Новый год: от волшебства до зомби‑апокалипсиса

Первое областное информагентство собрало истории южноуральцев, в праздничную ночь оставшихся на службе

Вечером 31 декабря большинство людей садятся за столы, включают телевизор, едят и веселятся — словом, отдыхают. Но есть те, кто в праздничную ночь не пьет шампанское, а остается на посту: полицейские, врачи, работники общепита и, конечно, Деды Морозы. Судя по их рассказам, в ночь на 1 января часто случаются чудеса или просто забавные и милые истории. В новогодней подборке Первого областного информагентства — возвращение мумии, явление Бэтмена, месть официантов и даже обретение искусственного спутника жизни. Ну, или его кусочка.







Сергей, сотрудник группы быстрого реагирования ЧОП:

«В ночь на 1 января сработала тревожная кнопка на пивзаводе. Мы решили: что-то серьезное. Надели на выезд полное обмундирование: каски, бронежилеты.

Примчались. А там пьяный дедок, каким-то образом проник через проходную. Прямо челябинский ниндзя! И давай приставать к дежурным сотрудникам: почему пиво подорожало до сотни рублей за полторашку? Увидел нас — скандалить прекратил, дал себя вывести с территории. Задерживать его не стали, отпустили домой с миром. Все-таки старичок в праздник выяснял вопрос мирового масштаба!»





Марина, официант:

«31 декабря мы обслуживали ВИП-зал с веселой компанией. Гости еще до полуночи развеселились от крепких напитков и так увлеклись конкурсами, что начали путать официанток и своих спутниц. Чтобы разнести заказы, приходилось уворачиваться от нетрезвых пузатых мужиков, желающих с тобой потанцевать.

Но после полуночи мы этим приставалам отомстили: они спьяну забыли про десерт, и мы его коварно слопали сами!»





Александр, участковый уполномоченный:

«Дежурил в новогоднюю ночь. Ближе к утру 1 января, когда народ уже потихоньку угомонился, поступил вызов в частный сектор. Поехали и на дороге увидели вестника зомби-апокалипсиса. Мужик, как в фильмах ужасов, ковыляет по дороге, бормочет что-то, руки протягивает. Весь в бинтах, лицо разбито! Натуральная мумия, нам с коллегами аж страшно стало! Остановились, выскакиваем — а сами думаем, то ли помощь ему оказывать, то ли в голову стрелять, как в кино.

Оказалось, мужик за несколько дней до Нового года попал в аварию — отсюда и бинты, и кровоподтеки. А 31 декабря он с друзьями хорошо „посидели“, так, что даже уснули, не дождавшись полуночи. Вот он проснулся и решил пойти за добавкой к местной бабке-самогонщице. Как есть, в бинтах! Хорошо, что не дошел, а то инфаркт старушке был бы обеспечен от такого ночного визита».





Елена, фельдшер скорой помощи:

«Поздним вечером 31 декабря приняли вызов «на побои» из спального района Челябинска. Приехали, поднялись с медбратом в квартиру на третьем этаже, не дожидаясь полиции.

Дверь открывает растрепанная, но целая дама, скороговоркой рассказывает: «Вот, муж набросился, зверь! Потому что нашел у меня это… ну, это…»

В комнате накрытый стол, на полу разлито шампанское, а у стола стоит и матерится мужчина… с резиновым фаллоимитатором в руках!

Я краснею от смущения, коллега — от попыток сдержать смех, мужик тоже краснеет. Видимо, застеснялся, что его застали с такой игрушкой. Наконец, с воплем типа «пропади ты пропадом со своими гаджетами!» замахивается и выбрасывает игрушку в раскрытое окно. С улицы — женский крик.

Вижу, что в квартире никто в помощи не нуждается, разворачиваемся с медбратом, бежим на улицу. Сама думаю: «Какая нелепая будет ЧМТ (черепно-мозговая травма. — Прим. редакции): получить в новогоднюю ночь по голове искусственным фаллосом!»

Выбегаем — на тротуаре стоят две женщины. Держат эту самую штуку в руках и смеются. Мы, говорят, только что друг другу жаловались, что давно мужика в постели не было. Новый год — мечты сбываются!»





Марат, сотрудник МЧС:

«В праздничную ночь позвонил диспетчеру очевидец, рассказал, что на балконе восьмого этажа (снаружи!) застрял человек, может в любой момент сорваться.

Примчались на автолестнице снимать страдальца. Нет, „за бортом“ никто не висит, зато на самом балконе шум, хохот: гуляет компания. Для порядка поднялись уточнить ситуацию.

Оказалось, гуляют бесстрашные люди, настоящие потомки Тарзана-обезьяны. Они, видите ли, ходили курить на балкон, бычки бросали вниз. И один из них заметил, что часть окурков и пепла падает на балкон этажом ниже, а там развесили на просушку старый советский ковер.

Мужиков замучила совесть. И они не придумали ничего лучше, как взяли пылесос, спустили одного из компании, и тот, повиснув вниз головой, начал пылесосить чужой ковер!

Хозяева ковра и балкона услышали шум, выглянули и обалдели: висит за ограждением такая летучая мышь с трубой пылесоса в руках и делает у них внеплановую новогоднюю уборку.

В общем, все закончилось хорошо. „Бэтмена“ втянули обратно, две компании к нашему приезду перезнакомились и подружились. Вот только такие подвиги часто до добра не доводят: упасть вниз головой с седьмого этажа — верная смерть!»





Виктор, Дед Мороз:

«Однажды из-за задержки такси я стал народным Дедом Морозом. Закончил поздним вечером с последним заказом, жду машину во дворе. Ну очень долго. А улица ведь, народ ходит и, конечно, подбегает поздороваться с одиноким Дедом Морозом. Пока до меня добралось такси, я успел поздравить всю улицу. Раздал малышне конфеты из мешка, водил со взрослыми хоровод вокруг елки, немножко выпил с молодежью. Получилась общественная нагрузка: поработал бесплатно, зато порадовал несколько десятков человек!»

Тимур, Дед Мороз:

«Заказчики бывают очень разные. От очень богатых, где встречают гувернантки, потому что родители в дорогих клубах отмечают праздник, и до совсем простых, когда на Деда Мороза скидываются несколько семей. И чаще всего по-настоящему волшебные праздники получаются именно „у простых“, там даже взрослые ждут Деда Мороза, как дети.

Однажды мы со Снегурочкой приехали по вызову в обычный частный домик. Поиграли с детьми, послушали песенки. Настал черед подарков (их, конечно, заранее передают родители). А здесь подарок — какая-то пластмассовая дешевая машинка.

Мальчик искренне обрадовался этой игрушке. Я уже собираюсь прощаться, а ребенок говорит: „Дедушка, у меня для тебя тоже есть подарок!“ Убежал, принес кулек конфет — разные сникерсы, марсы, степ. На первый взгляд, эти конфеты стоили больше, чем его машинка. Я так растрогался! И брать неловко, и нельзя ведь Дедушке Морозу отказываться от подарка, сделанного от чистого сердца!

Уверяю вас: Новый год делают праздником именно дети. Они верят по-настоящему, для них чудеса в новогоднюю ночь реальны. Никогда не разрушайте эту веру!»

Авторы: Кирилл Бабушкин, Лана Литвер, Евгений Рыженьков