Работа семи незаконных елочных базаров пресечена в Челябинске

Изъято более 300 хвойных деревьев

В Челябинске приостановили работу нелегальных продавцов елок. В среду, 16 декабря, проверки прошли в микрорайоне Чурилово Тракторозаводского района областной столицы. Рейд, как рассказали «Первому областному» в пресс-службе мэрии Челябинска, провели сотрудники полиции совместно с администрацией муниципалитета.



«В микрорайоне Чурилово сотрудники администрации Тракторозаводского района и полицейские провели совместный рейд по пресечению несанкционированной торговли хвойными деревьями и букетами. Пресечена незаконная торговля на семи площадках микрорайона. Составлены административные материалы, изъято из оборота более 300 хвойных деревьев»,— рассказали представители администрации Челябинска.

Отмечается, что подобные рейды будут проводиться на постоянной основе во всех районах города. Напомним, накануне бороться с незаконными елочными базарами полиции поручила мэр Челябинска Наталья Котова. По словам градоначальницы, несмотря на то, что открыться они должны были только 15 декабря, работа на нелегальных точках началась еще в минувшие выходные.