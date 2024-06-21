«Работа России. Время возможностей»: в Челябинске пройдет ярмарка трудоустройства

Мероприятие состоится сразу на трех площадках города

В Челябинской области 28 июня пройдет второй этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей». Более 60 проверенных работодателей области представят порядка 6,5 тысячи вакансий для соискателей различного уровня подготовки.



«Это отличная возможность найти работу мечты в своем регионе или сменить сферу деятельности, а выпускники школ, ссузов и вузов смогут познакомиться с востребованными профессиями на рынке труда», — делится первый заместитель начальника Главного управления по труду и занятости населения Александр Шегуров.

Также он отметил, что на рынке труда особое внимание уделяется маршрутизации при трудоустройстве молодых соискателей. В этот раз на ярмарке трудоустройства будет работать отдельная деловая секция, посвященная этому вопросу. Также у молодежи будет возможность пройти карьерный тренинг и интерактивные профпробы.

На основной площадке — на улице Степана Разина, 8, в образовательном комплексе «Смена» — с 10:00 до 14:00 часов HR-специалисты южноуральских работодателей представят вакансии, расскажут об условиях трудоустройства и социальных гарантиях.

На площадке будет возможность пройти онлайн-собеседование с работодателем, поэтому не забудьте трудовую книжку и документ об образовании.

Будут также организованы консультации для граждан с инвалидностью об услугах в сфере социального обеспечения. Пройдет мастер-класс по построению карьерной траектории для членов семей участников СВО.

На площадке Центра занятости населения Челябинска пройдет тренинг, где южноуральцы узнают от специалистов центра «Мой бизнес» о мерах поддержки при открытии бизнеса.

В Штабе общественной поддержки Челябинской области пройдет онлайн-встреча 46 подразделений Женского клуба. На встрече представители обсудят технологию развития трудового потенциала женщин России и дальнейшую стратегию действий.

Напомним, Всероссийская ярмарка трудоустройства состоится при поддержке национального проекта «Демография».