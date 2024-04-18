Челябинский банк еды учит специалистов для региональных отделений по всей стране

Продуктовую помощь получают не только южноуральцы, но и жители пострадавших от паводка территорий

Штаб банка еды «Русь» в Челябинской области признан флагманским. Практика работы местного отделения стала моделью для других регионов. О том, какую помощь оказывает банк еды и чему он научит специалистов в области социальной поддержки, — в нашем материале.

Сегодня в Челябинске прошла всероссийская экспертная сессия директоров региональных отделений Банка еды БФ «Русь». Собравшиеся обсудили практику продуктовой помощи, которая сформировалась в Челябинской области. Он назвали работу банка еды на Южном Урале модельной.

В мероприятии приняла участие председатель попечительского совета Челябинского благотворительного фонда «Фонд продовольствия «Русь» Ирина Текслер. Челябинское региональное отделение «Банка еды «Русь» было открыто в марте 2020 года в период пандемии. С тех пор отделение ежемесячно распределяется не менее 10 тысяч продуктовых наборов.

Челябинский БФ «Банк еды «Русь» является первым в стране региональным банком еды, новые региональные отделения открываются по образу Челябинского. На своей базе фонд проводит стажировки руководителей из других регионов. При поддержке губернатора Алексея Текслера местные производители продуктов вовлечены в промышленный фудшеринг. Кроме поддержки отдельным категориям граждан банк еды реализует и грантовые направления. Например. оказывают продуктовую поддержку многодетным малообеспеченным семьям. одиноким пожилым.

«Региональный банк еды „Русь“ Челябинской области является авангардным и является лидером в нашей семье. Он создан в 2020 году, нам уже 4 года, и за это время мы показали очень высокие результаты. Кроме того, у нас создан был университет фудшеринга, и сегодня к нам как раз собрались выпускники на заключительную сессию. Полгода представители различных регионов получали знания и компетенции, потому что именно наша практика является самой эффективной по фудшерингу и продуктовой помощи», — пояснила Ирина Текслер.



Она добавила, что сегодня представители 15 регионов уже на заключительной сессии получат свои дипломы. А три лидера получат 500 тысяч рублей для развития бизнеса. Ирина Текслер также отметила, челябинское отделение распространяет свою помощь соседним регионам, пострадавшим от паводка.

Президент банка еды «Русь» Юлия Назарова рассказала о проекте Фудшейн-Комбунверситет, который был создан для подготовки кадров.

«Он направлен на формирование команды кадрового резерва для тех целей, которые мы преследуем, для решения нашей миссии. То есть по факту мы сейчас в течение шести месяцев взращивали те компетенции, те навыки, которые будут позволять командам работать, увеличивать объемы той помощи, которую мы оказываем. Потому что мы видели, как работает склад, огромное количество функций, функционала, обязанностей, ответственности, срочности разной степени. И мы должны работать как команда, уметь это делать профессионально», — уточнила она.

Она подчеркнула, что практику челябинского отделения можно назвать не просто флагманским, а модельным банком еды.

«Это и есть первая модель нашего банка еды. У нас были четыре модели, но начинается все с Челябинска. Челябинск будет передавать такую эстафету в другие регионы, будет показывать. И уже показывает. Например, в прошлом году мы встречали здесь три региональные команды, которые как раз тоже запускают банки», — пояснила Юлия Назарова.