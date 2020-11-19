Алексея Текслера беспокоит качество содержания дорог в Челябинске

Этот вопрос губернатор поднял во время рабочей поездки по столице Южного Урала.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер сегодня, 19 ноября, совершил рабочую поездку. Глава региона осмотрел дороги и объекты дорожной инфраструктуры, на которых в течение 2020 года велись работы.

Первой точкой в маршруте Алексея Текслера стала дорога по улице 250-летия Челябинска. Она — новая, находится рядом с образовательным центром. Проложить асфальт здесь просили местные жители.

По контракту завершение работ планируется 30 ноября. Строительство выполняется в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Дорога соединит два перспективных микрорайона — Ньютон и Тополиная аллея. Также во время объезда губернатор посмотрел ещё три точки: дорогу к Белому Хутору, трассу «Травники — Барсуки» и развязку на М-5 в районе Борового.

По окончании поездки глава региона подвёл её итоги. Алексей Текслер отметил, что для дорожной инфраструктуры этот год стал особенным по масштабам. Было сделано и отремонтировано 800 километров полотна. Для сравнения, в прошлом году эта цифра составила всего 423 километра.



«Из 800 километров 60 — новая стройка, 740 — отремонтированные дороги, и я сейчас говорю только про муниципальные и региональные. Плюс большие. По федеральным трассам тоже здесь значительная динамика по сравнению с прошлыми годами. Основной вопрос — вопрос качества работ. Система отлажена, по тем докладам, которые сегодня прозвучали, каждый участок дорог проходит контроль качества. Там, где необходимо, дороги меняются. Если говорить о Челябинске, то в этом году также беспрецедентный объём ремонтных работ был произведён, одну дорогу мы с вами посетили. Удовлетворён в целом, что по Челябинску планы сегодня выполняются, все моменты и проблемы до конца года будут урегулированы и основной вопрос, который я сейчас обозначаю, — вопрос качественного содержания дорог без грязи, соли. Это — основная задача, которая стоит перед городскими властями по этому вопросу», — отметил Алексей Текслер.

Затронул губернатор и тему региональных дорог. Здесь не обошлось без проблем. Так, Алексей Текслер устроил разнос за некачественную работу на дороге к Белому Хутору. Глава региона заверил, что подрядчик весной переделает объект.

«Это абсолютно новый объект, и мы видим, что были допущены определённые проблемы, и я обратил на это внимание. Понятно, подрядчик всё исправит, но факт контроля со стороны района, министерства дорожного хозяйства вызывает у меня вопросы. Порядок наведён, но на будущее выводы в этой части сделаем. Хотя есть и хорошие примеры — дорога в районе Травников до Барсуков. Мы видим, что дорога сделана качественно, больше 20 лет там дорожников не видели, и такие объекты нас радуют, и подрядчики, которые выполняют свои объёмы качественно, нас тоже радуют. Надеюсь, что таких подрядчиков у нас будет больше»,— подчеркнул губернатор.

Не остались в стороне и вопросы по части федеральных трасс. Здесь Алексей Текслер заверил, что в скором времени Челябинскую область и соседнюю Башкирию свяжет четырёхполосная трасса. На эти цели дорожникам отведено несколько лет.

«Самое главное — у нас есть полное понимание, когда и как вся дорога от Челябинска до границы с Башкирией будет в четырёхполосном режиме, все договорённости есть. До Миасса в течение следующего года — двух лет дорога будет сделана, соответственно со стороны Башкирии на территории Ашинского района до Кропачёво в течение трёх-четырёх лет эта дорога будет сделана. Началось проектирование и работа по отведению земли для расширения дорог, нет сомнения, что мы это сделаем и будем эти сроки ускорять. Такие договорённости с „Автодором“ у нас есть»,— заявил Алексей Текслер.

По словам губернатора, весь объём регионального дорожного фонда областное правительство сохранит на следующий сезон. Это необходимо для сохранения динамики по дорогам. Помимо этого, планируется работа с федеральным центром по выделению дополнительных средств. Также глава региона подчеркнул, что в области будет несколько крупных объектов, таких как Ленинградский мост, несколько объектов в Магнитогорске.