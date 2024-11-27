Рабочая суббота ждет челябинцев в декабре

Информация для тех, кто планирует отдых/работу на стыке 2024—2025 годов

Напоминаем, что суббота 28 декабря 2024 года будет рабочей, так как запланирован перенос выходного на понедельник, 30 декабря.

В декабре 2024 года в России будет 21 рабочий день и 10 выходных. Праздничных дней нет, но 31 декабря, которое выпадает на вторник, считается выходным из-за переноса выходного с 7 января. Рабочая неделя будет шестидневной, так как суббота, 28 декабря, будет рабочей.

Новогодние каникулы начнутся с 29 декабря и продлятся до 8 января 2025 года, в итоге составив 11 дней отдыха.