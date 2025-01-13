Рабочая неделя в Челябинске началась с восьмибалльных пробок

Местами зафиксированы ДТП

Сегодня, 13 января, утром на дорогах Челябинска образовались серьезные заторы. Популярные сервисы оценивают пробки в 8 баллов из 10 возможных. ИА «Первое областное» сообщает, какие участки по возможности лучше объехать, чтобы не опоздать на работу или учебу.

Непростая дорожная обстановка на северо-западе города: там крупные заторы образовались на улицах Профессора Благих, Молодогвардейцев, нескольких участках Комсомольского проспекта, проспекта Победы и улицы Братьев Кашириных.

Стоят автомобили на Свердловском проспекте в сторону ДС «Юность» из-за ДТП.

Заторы образовались на въезде в Ленинский район и выезде из него — улице Рождественского и Копейском шоссе.

Затруднено движение также на улицах Дзержинского, Доватора, Блюхера, Воровского и на нескольких участках проспекта Ленина.