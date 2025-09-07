Рабочая неделя на Южном Урале начнется с теплого понедельника

А уже со вторника погода изменится в худшую сторону

После по-летнему теплых выходных дней природа дарит южноуральцам замечательный понедельник: температура воздуха будет такой же высокой, а дождик если и случится, то кратковременный. Такой прогноз на 8 сентября 2025 года дает Челябинский гидрометцентр.

По области в понедельник +17...+22 градуса, на севере области возможны кратковременные дожди.

В Челябинске +18...+20 градусов, возможен небольшой дождь.

Начиная со вторника температура начнет снижаться, пойдут дожди. Возвращение солнечных и теплых дней вероятно лишь к следующим выходным.