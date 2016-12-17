Рабочая группа «Гринфлайта» поможет клиентам еще 6 застройщиков

Борис Дубровский расширил список проблемных компаний.
Рабочая группа, созданная для решения проблем «Гринфлайта», возьмет под контроль еще 6 застройщиков. Такое поручение дал вчера губернатор Челябинской области. Курирует вопрос его заместитель Сергей Шаль.
Вчера в Челябинске состоялось аппаратное совещание, а также заседание рабочей группы по решению вопросов проблемых дольщиков. На нем губернатор региона поручил расширить полномочия группы и на других «тяжелых» застройщиков Южного Урала.
— Предлагаю оценить ситуацию со строительством жилья в Челябинской области, в целом, в том числе с привлечением средств дольщиков. Проблемы есть не только у «Гринфлайта», есть еще ряд проблемных компаний, и не во всех мы имеем конкретные решения,— сказал Борис Дубровский.
Рабочая группа будет рассматривать вопросы завершения строительства объектов еще шести застройщиков, помимо «Гринфлайта». Речь идет о компаниях, которые в настоящий момент срывают сроки сдачи домов в эксплуатацию. Сейчас в регионе Министерство строительства ведет реестр проблемных застройщиков.
— Основные выводы, какие мы делаем, кроме макроэкономической ситуации и сложности с финансированием, — это переоценка рынка со стороны застройщиков, — пообещал заместитель губернатора Сергей Шаль.
Фото: gubernator74.ru