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Федеральную трассу на границе Челябинской области закрыли из-за непогоды

Федеральную трассу на границе Челябинской области закрыли из-за непогоды
Южный Урал , трасса , непогода , закрыта
20.12.2016 08:14:44

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Время новостей от 19.12.2016

19 Декабря 2016, 22:06

Ограничение сохранится до особого распоряжения.

С вечера понедельника трасса в Оренбургской области на границе с Южным Уралом закрыта. Погодные условия и недостаточная видимость представляют опасность для автомобилистов. Ограничение продлится до особого распоряжения.

Непогода пришла на Южный Урал и соседние регионы. В связи с этим, на трассе Р-336 Оренбург-Орск-Шильда, которая находится на границе с Челябинской областью, закрыт проезд. Ограничение касается всех видов транспорта, связано оно с недостаточной видимостью и ухудшением погодных условий. Меры предосторожности введены с 170 по 260 километр.

— Уважаемые водители просьба по возможности остановиться у ближайшего кафе, в местах отстоя техники и дождаться стабилизации обстановки на дороге. Оказавшись на трассе в затруднительном положении, набирайте номера экстренных служб 101,102,103, — обращаются автомобилистам сотрудники ГУ МЧС Челябинской области.

Трасса была закрыта в 23:00 вчера, ограничение продлится до особого распоряжения.

Фото: vk.com

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