Федеральную трассу на границе Челябинской области закрыли из-за непогоды

Ограничение сохранится до особого распоряжения.
С вечера понедельника трасса в Оренбургской области на границе с Южным Уралом закрыта. Погодные условия и недостаточная видимость представляют опасность для автомобилистов. Ограничение продлится до особого распоряжения.
Непогода пришла на Южный Урал и соседние регионы. В связи с этим, на трассе
— Уважаемые водители просьба по возможности остановиться у ближайшего кафе, в местах отстоя техники и дождаться стабилизации обстановки на дороге. Оказавшись на трассе в затруднительном положении, набирайте номера экстренных служб 101,102,103, — обращаются автомобилистам сотрудники ГУ МЧС Челябинской области.
Трасса была закрыта в 23:00 вчера, ограничение продлится до особого распоряжения.
Фото: vk.com