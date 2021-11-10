QR-коды, скандалы и кибердевочки: как на Южном Урале проходят проверки в ТРК

Корреспонденты Первого областного информагентства изучили торгово-развлекательные комплексы Челябинска и опросили жителей городов области

Уже одиннадцатый день Челябинская область, как и вся Россия, живет в режиме тотальной проверки QR-кодов, подтверждающих факт вакцинации от ковида. Пожалуй, впервые в жизни корреспондентам Первого областного информагентства приходится так часто в течение одного дня открывать в смартфонах приложение «Галерея». Мы осмотрели крупнейшие ТРК и опросили их посетителей в разных городах Южного Урала. Результаты — как минимум интересные.



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Конечно, у нас ничего не вышло бы без помощи бескорыстных читателей, поделившихся сведениями о том, как проверки проходят в Челябинской области.

«В Магнитогорске QR-коды активно проверяют. Видела процесс проверки в ТК „Гостиный двор“, в ТРК „Семейный парк“. К вечеру проверяющие устают, и паспорт уже через раз спрашивают. При мне в торговый комплекс не пустили беременную женщину — она очень возмущалась. Меня, к слову, тоже не пускают, нет еще QR-кода. Один раз только смогла пройти в туалет кинотеатра по QR-коду мужа, хотя на входе обработали руки и измерили температуру», — рассказывает Юлия из Магнитогорска.





Слова Юлии подтверждает Антонина из Снежинска: в местных ТРК к проверке подходят серьезно, тем не менее паспорта, которые вроде бы непременное дополнение к распечатанному или сфотографированному «кьюару», спрашивают тоже редко. В основном охранники сканируют предъявленные QR и ограничиваются «проверкой на вшивость», уточняя Ф.И.О. или дату рождения. Причем проверки идут не только в крупных ТРК (например, снежинском «Клондайке» или миасском «Слоне»), но и в больших магазинах сетевых компаний. Сопротивления от «узников режима» в области в основном не отмечают.

«У нас пункты вакцинации не пустуют, народ идет активно, хотя есть прямые антиваксеры, которые надеются обойтись магазинами у дома. Народ в соцсетях психует, конечно. Но при мне морду никто никому не бьет, понимают, что это не охранники придумали. Знаю, что некоторые с кодами разворачивались и уходили, когда у них просили паспорт для сверки», — продолжает жительница Снежинска Антонина.

При этом читатели отмечают странные — если подходить к проверкам въедливо — ситуации, когда, например, расположенный в крупном торговом центре продуктовый супермаркет открывается с отдельного входа, где сертификатов о вакцинации не требуют. Так происходит во многих городах: сигналы поступали из Магнитогорска, Озерска, Троицка. Как бы понятно, что покупка хлеба или молока — вещь куда более неотложная, чем новый гаджет или сапожки, но отдельный открытый вход нивелирует всю систему проверок.

Жители Миасса рассказали о забавном и отнюдь не единичном факте: посетители известного ТРК «Слон», те, что выглядят помоложе, регулярно увиливают от предъявления кода и паспорта, выдавая себя за несовершеннолетних, — им-то код не нужен. В Челябинске, к слову, охрана торговых комплексов о таких случаях при общении с журналистами Первого областного информагентства либо не вспоминала, либо стеснялась вспоминать.





В Озерске тем не менее не обошлось без конфликта: 8 ноября в местном ТРК «Фестиваль» случился инцидент, в котором, по свидетельству очевидцев, участвовали даже вооруженные огнестрельным оружием люди. Как оказалось, мужчина явился в «Фестиваль», чтобы купить ботинки, и устроил скандал на входе, когда чоповцы потребовали у него предъявления «кьюара». Впрочем, большинство горожан, вспоминая вопли скандалиста о глобальном чипировании и нарушении конституционных прав, сходятся во мнении, что посетитель был слегка неадекватен.

А вот троичанка Елена вообще заявила, что, поскольку больших ТРК в городе не имеется, то проверки тут практически не проводятся: QR-код у нее спросила только ответственный мастер маникюра во вполне себе компактном салоне красоты.

Киборгизация столицы Южного Урала

История была бы неполной без поездки по Челябинску — региональному средоточию торговых моллов и развлекательных центров. Что сказать? Охранники на входе присутствуют везде. В «Алмазе» или «Горках», например, — даже в количестве сразу трех человек. Их коллеги рассредоточены по прочей площади ТРК. Впечатление, если честно, странное: похоже, что число сотрудников разнообразных ЧОПов и скучающих продавцов серьезно превышает количество посетителей.

С этим согласна директор по маркетингу ТРК «Горки» Анастасия Пяткова.

«После введения обязательных проверок QR-кодов посещаемость больших комплексов серьезно упала. Мы, кстати, и сами проводим фотофиксацию проверок сертификатов, и посетители относятся в основном с пониманием», — поделилась Анастасия Павловна.

В сети SPAR, под развлечения не заточенной, на входе обходятся одним охранником, а не бравой троицей. Что, кстати, приводит к регулярному образованию небольших пробок: за несколько минут фотосъемки в гипермаркете на улице Труда корреспонденты Первого областного информагентства трижды успели пронаблюдать образование очереди из трех-четырех человек.





В сугубо развлекательном «Мегаполисе» на входе двое: молодой человек и симпатичная девушка. Похоже, представитель киборгизированного «generation next», поскольку для проверки QR-кодов красавице не понадобилось ничего, кроме невооруженных глаз. Ну, руководство «Мегаполиса» всегда было известно тем, что держит руку на пульсе разных технических новинок. Кстати, именно здесь осторожные администраторы не разрешили журналистам фотосъемку. Позже удалось связаться с гендиректором ТРК Александром Одольским. Он даже с некоторым удивлением спросил: а зачем разрешение-то? Что, фотокор не владеет тайным искусством «скрытой камеры»? Что сказать, мы просто хотели быть честными.





В других заведениях QR-коды все-таки проверяют по старинке, с помощью приложений для смартфонов. Но вот паспорт в дополнение к сертификату у корреспондента Первого областного спросили только в «Кубе». И то охранник, попросивший не выдавать его, признался: до «Кубы» просто уже успела донестись весть из других ТРК о нашем рейде, и здесь решено было демонстративно повысить бдительность.

Но в целом и охрана, и администраторы ТРК Челябинска сходятся в одном: настоящих буйных в городе немного и скандалы на входе — это единичные случаи, которым кто-то пытается придать масштабность в соцсетях. В «Горках», например, признались, что даже росгвардейца «на всякий случай» держали в холле только в первых числах ноября, потом поняли, что справляются своими силами.

Собственно, росгвардеец был не особенно и нужен: буйных, как уже говорилось, мало. Но вот въедливые граждане попадаются и начинают с пристрастием допрашивать, по какому такому праву их не пущают в вожделенные бутики и супермаркеты. И вот тут, признаются администраторы, остается только развести руками. С одной стороны, и так всё ясно: люди, это ведь для вашей же безопасности! С другой — в случае, если какой-нибудь особо активный, но до сих пор не «чипированный» посетитель решит пройти сквозь охрану, то не очень даже понятно, по какому поводу его задерживать. В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области в ответ на запрос Первого областного информагентства предпочли воздержаться от комментария.

«У нас полномочия и так урезаны по самое не могу. Так что мы стоим, конечно, на входе и научились открывать сканер „кьюаров“ быстрее, чем кобуру, но на самом деле остается надеяться только на благоразумие граждан», — грустно резюмировал тот самый, пожелавший остаться неизвестным охранник.

Как много у нас торговых центров!

Напоследок напомним: с последних дней октября проверка сертификатов на вакцинацию от коронавируса, нравится это кому-то или нет, введена в обязательном порядке при посещении крупных торгово-развлекательных комплексов, торговых помещений площадью не менее 400 квадратных метров, в ряде других заведений. Таких «кьюарных» точек в Челябинской области очень много: по данным пресс-службы губернатора, только в региональном центре проверке QR-кодов должны подвергаться посетители 113 различных торговых и развлекательных учреждений. Во втором по величине городе области, Магнитогорске, — 42 ТРК и ТЦ, в Златоусте — 30. В других городах — меньше, но для собственного спокойствия лучше все же озаботиться вакцинацией и сохранить снимок «кьюара» на телефоне или просто распечатать сертификат.