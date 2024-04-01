Пылесосы и поливомоечные машины выведут на дороги Челябинска на этой неделе

В городе начат комплекс весенних работ

На этой неделе в Челябинск придет почти летнее тепло: со среды температура воздуха поднимется до +15 градусов. Снега в городе все меньше, а пыли — больше. В связи с этим в ближайшие дни на уборку улично-дорожной сети выведут дополнительные пылесосы, а также поливомоечные машины. Об этом на аппаратном совещании в мэрии сообщил замглавы города по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Ксензов.

«На этой неделе усилим технику: выведем дополнительные пылесосы к тем, которые уже работают, и поливомоечные машины, чтобы часть дорог уже подметать», — сообщил он.

Начата в городе и большая работа по приведению в порядок остановок, тротуаров и других объектов улично-дорожной сети.