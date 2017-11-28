/ 250 тонн пыли ежесуточно убирают на улицах Челябинска

Из-за отсутствия снега в городе продолжает работать пылеуборочная техника.

Отсутствие снега продлило время работы на челябинских дорогах пылеуборочной техники. Каждые сутки на свалку с городских улиц вывозят 250 тонн грязи и пыли. За смену один дорожный пылесос совершает 3–4 выезда, очищает дороги с помощью щеток. Всего на дорогах работает 114 машин.

В данное время у нас переходный период, температурный режим держится в среднем в районе нуля градусов, мы уже не используем подметально-вакуумные машины с применением воды. Сейчас на линии работают подметально-уборочная техника, их используем в дневное время для уборки грязи с дорог города. В ночное время, в основном, проводим работы по очистке прилотковой части дорог, но есть и опасные участки, где необходимо обрабатывать асфальтное покрытие противогололедным материалом — это спуски, подъемы и перекрестки. — рассказал директор по строительству и эксплуатации городских автомобильных дорог АО «Южуралмост» Алексей Струговец.

Очисткой дорог занимается «Южуралмост». Работа ведется во всех районах города.