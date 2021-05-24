«Пятерочка» установила новые фандоматы в Челябинске

Жители города могут обменивать пластиковую и алюминиевую тару на полезные подарки

Торговая сеть «Пятерочка» развивает проект по сбору использованной пластиковой и алюминиевой тары у челябинцев с помощью фандоматов. Теперь сдать вторсырье можно еще в трех магазинах города по адресам ул. Лесопарковая, 5, ул. Цвиллинга, 83 и ул. Воровского, 32.

Фандоматы принимают ПЭТ-бутылки и алюминиевые банки из-под напитков любых цветов и объемом до 2 литров, которые в дальнейшем транспортируются на перерабатывающие предприятия и используются для изготовления различных бытовых материалов.

Проект призван стимулировать ответственное потребление и поощрять стремление гостей магазинов к раздельному сбору мусора. В качестве дополнительной мотивации в магазине по адресу ул. Лесопарковая, 5 за каждые пять единовременно сданных бутылок или банок можно получить один купон для обмена на полезный подарок — многоразовую сумку для покупок или мешочек для овощей и фруктов. Акция проходит до 28 мая, обмен купонов производится по пятницам.

«Установка фандоматов в магазинах и на площадках крупных массовых мероприятий, где мы выступаем партнером, — один из способов создать дополнительные возможности для экологичного образа жизни и формирования полезных „зеленых“ привычек у наших гостей. В поддержку этого направления мы также запустили специальный лендинг, где мы рассказываем, как своими простыми действиями каждый может помочь природе, как правильно утилизировать отходы, чтобы сделать планету чище и снизить нагрузку на экологию. Мы видим, что наши инициативы находят отклик у гостей. Уверен, популяризация таких проектов поможет существенно сократить количество отходов, которые попадают на полигоны», — комментирует директор макрорегиона «Южный Урал» торговой сети «Пятерочка» Антон Безрядин.

Первый фандомат «Пятерочка» установила на территории Челябинска в декабре 2020 года в магазине по адресу ул. Доватора, 16. Менее чем за полгода с его помощью было собрано и направлено на переработку более 4000 единиц бутылок и банок: порядка 200 килограммов пластика и 50 килограммов алюминия.