«Пятёрочка» приняла участие в Большом фестивале волонтеров Южного Урала

Торговая сеть представила челябинцам два благотворительных проекта

Торговая сеть «Пятёрочка» стала участником Большого фестиваля волонтеров Южного Урала, который проходил в парке имени А. С. Пушкина в Челябинске. Компания представила на фестивале два благотворительных проекта: «Корзина доброты» и «Островок безопасности». Об этом сообщила пресс-служба «Пятёрочки».

Большой фестиваль волонтеров Южного Урала собрал более 3 тысяч участников. «Пятёрочка» совместно с Фондом продовольствия «Русь» познакомила его участников с собственным проектом социального волонтерства — благотворительной акцией «Корзина доброты» для людей и для животных. В рамках проекта можно сделать пожертвование в пользу нуждающихся пенсионеров, семей с детьми, а также приютов для бездомных животных.

Также торговая сеть представила проект «Островок безопасности». Он реализуется в каждом магазине «Пятёрочка» по всей стране. Благодаря ему потерявшиеся и дезориентированные взрослые и дети могут получить необходимую помощь и вернуться домой.

Кроме того, на площадке мероприятия был организован сбор батареек для дальнейшей передачи отработанных элементов питания на переработку.

Участие торговой сети в мероприятии стало продолжением развития корпоративного волонтерства, которое существует в «Пятёрочке» в рамках направления «Забота о сообществе». Так, торговая сеть провела грантовый конкурс волонтерских проектов «Лидеры заботы» для сотрудников розницы и офисов, а также реализовала проект «Центры местного сообщества», направленный на внедрение различных активностей для укрепления культуры.