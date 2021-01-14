«Пятёрочка» представила новый слоган: «Ждём в гости каждый день»

Таким образом компания делает акцент на заботе о клиентах

Торговая сеть «Пятёрочка» в поддержку своей новой концепции представила слоган «Ждём в гости каждый день» и запустила рекламную кампанию по изменению позиционирования бренда.

«Пятёрочка» продолжает реконструировать и открывать обновленные магазины, и эта масштабная трансформация стала основой нового позиционирования торговой сети. Ключевые обещания бренда — свежие и качественные продукты по выгодным ценам, лидерство в удобстве и забота о сообществе — теперь резюмируются в слогане «Ждём в гости каждый день», который выводит клиентоориентированный подход на первый план.

Покупатели — это гости, которым по всем законам и традициям всегда рады и предлагают самое лучшее. Уже сейчас более 2 тысяч «Пятёрочек» по всей стране изменились в соответствии с последними трендами в ритейле и потребительскими ожиданиями.

Ритейлер подчеркивает, что в магазинах ко всем покупателям — от пожилых людей и рачительных хозяек до молодежи и деловых людей, которые ценят практичность, время и комфорт, — относятся как к гостям, ждут их снова и снова.

Магазины меняются: увеличивается ассортимент свежей продукции, овощей, фруктов, охлажденного мяса и рыбы. Свежесть и качество продуктов остаются приоритетом, но сеть старается дать еще немного больше. Будь то горячая выпечка и свежесваренный кофе, новая идея для ужина, небольшой сюрприз для детей или просто хорошая скидка на нужный товар. В торговых залах удобнее и проще найти то, что нужно. В магазинах гостей встречает дружелюбный, всегда готовый прийти на помощь персонал. И несмотря на все происходящие изменения «Пятёрочка» остается тем же доступным магазином «у дома» для ежедневных покупок, где всё сделано с заботой и уважением к человеку.

«Пятёрочка» продолжает меняться с каждым днем, и мы стремимся стать еще лучше для наших гостей, завоевать их доверие, создавая все условия для комфортного шопинга: дружелюбную атмосферу в магазинах, выгодные предложения и отличный сервис. Новый слоган отражает наш фокус на выполнении всех сервисных обещаний. На наш взгляд, магазин для ежедневных покупок должен быть именно таким, где гости чувствуют внимание и заботу, где их всегда ждут, чтобы каждый поход за продуктами в «Пятёрочку» становился приятным и поднимал настроение», — рассказал директор по маркетингу торговой сети «Пятёрочка» Михаил Ярцев.