«Пятерочка» поможет бездомным животным в Челябинске

В магазинах торговой сети можно оставить корм для бездомных четвероногих

Торговая сеть «Пятерочка» совместно с фондом продовольствия «Русь» запустила на регулярной основе благотворительную акцию «Корзина доброты для животных». В 19 магазинах торговой сети в Челябинске установили стационарные короба для пожертвований. В них можно положить сухой и влажный корм для кошек и собак, наполнители для лотков, впитывающие пеленки, а также игрушки и другие необходимые предметы.

Боксы располагаются в закассовой зоне или во входной группе магазина.

Кроме того, каждую третью субботу месяца в магазинах дежурят волонтеры фонда «Русь», которые рассказывают посетителям о подробностях акции и призывают внести свой посильный вклад в помощь бездомным животным.

По мере заполнения коробов всё содержимое волонтеры будут передавать в приюты для бездомных животных «Я живой», «Наш дом» и «Кошкин дом». Количество организаций, которым будет оказана такая поддержка, планируют увеличить.

Первая волна акции состоялась 16 апреля 2022 года. Благодаря неравнодушным гостям магазинов уже удалось собрать 210 кг корма.

«Забота о сообществе является одной из наших ценностей. Мы реализуем множество социально ориентированных проектов, и помощь животным является частью этого направления. Проявляя чуть больше ответственности и добродушия, мы можем помогать не только нуждающимся людям, но и животным, которым также необходимы ласка, тепло и забота. Не секрет, что приюты ограничены в средствах, поэтому такая посильная помощь от каждого из нас станет большой поддержкой для организаций, которые делают доброе дело», — комментирует руководитель отдела маркетинга макрорегиона «Южный Урал» торговой сети «Пятерочка» Светлана Конева.

Адреса магазинов, где установлены короба:

ул. Калинина, 5

ул. Дзержинского,104В

Копейское ш., 1

ул. Дербентская, 46

пр. Ленина, 35

ул. Тухачевского, 16с1

площадь Революции, 1

ул. Сталеваров, 45

ул. Черкасская, 4

ул. Молодогвардейцев, 53

ул. Каслинская, 38А

ул. Разина, 4

ул. Гагарина, 2

ул. Бейвеля, 3

ул. Чичерина, 40В

ул. Чайковского, 20Б

ул. Богдана Хмельницкого, 14

ул. Артиллерийская, 83

пр. Победы, 124