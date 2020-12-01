Пятилетнюю девочку, изъятую из семьи, вернули родителям с признаками инфекции

Кожа ребенка покрылась красными зудящимися пятнами.

В Челябинске продолжается история, главной героиней которой стала недавно потерявшаяся пятилетняя девочка. После того как малышка была найдена, её забрали в социально-реабилитационный центр, где девочке должны были оказать психологическую помощь. С семьёй же в это время работали органы социальной защиты.

Домой ребёнок вернулся через несколько дней, где сразу же пожаловался маме на зуд на теле.

«Когда я её забирала, её привели уже одетую. Она сразу пожаловалась на то, что у неё появились пятнышки и они чешутся. Когда мы её раздели, увидели их. Вызвали медсестру из поликлиники, она сказала, что это могут быть укусы клопов или инфекция. Через день мы вызвали дежурного педиатра, потому что зуд усиливался. Он сообщил, что это точно инфекция, для того, чтобы установить, вирусная или бактериальная, мы будем сдавать анализы», — рассказала корреспонденту медиахолдинга «Первый областной» мама девочки Елена Крюкова.

По словам самого ребенка, пятна на её коже появились после того, как она провела ночь в группе для девочек в социально-реабилитационном центре. В органах соцзащиты пояснили, что заразиться в учреждении ребенок не мог.

«В учреждении не зафиксировано вспышек заболеваний, детей ежедневно осматривают медицинские работники. Когда мама пришла за ребенком, она принесла новую одежду, с этикетками. Ребенка переодели и передали матери здоровой, без пятен», — прокомментировала ситуацию для сайта «Первый областной» председатель Комитета социальной политики Челябинска Лариса Мошкова.

Лариса Мошкова также добавила: родители ребенка сообщали сотрудникам опеки, что у девочки уже бывали симптомы аллергии, с которыми они обращались к врачу.

Напомним, что девочка пропала 19 ноября, найти её смогли только на следующий день. К себе её забрала женщина, проживающая в соседнем подъезде. Всю ночь ребёнка искали родители и волонтёры.