«Пятерочка» расширяет сотрудничество с отечественными производителями

Корреспондент ИА «Первое областное» увидел все нюансы производства представленных на полках ретейлера товаров

Торговая сеть не просто ориентирована на поиски достойного предложения взамен приостановившим сотрудничество поставщикам, но и развивает ассортимент вкусных и полезных отечественных товаров, укрепляя сотрудничество с местными производителями.

В том, что «Пятерочка» уверена в качестве продукции партнеров-поставщиков и готова продемонстрировать все нюансы производства представленных на ее полках товаров, лично убедился корреспондент ИА «Первое областное». Ему вместе с ретейлером удалось побывать на предприятиях группы компаний «Увелка».





Производитель был выбран неслучайно. Не так давно одна из крупных транснациональных компаний, известная своей линейкой сухих завтраков, заявила о намерении существенно сократить ассортимент на российском рынке. Но любители готовых завтраков могут не беспокоиться, им уже сейчас готовы предложить достойную замену для утреннего ритуала в магазинах сети «Пятерочка». Отечественные партнеры ретейлера поддерживают курс на импортозамещение и разработали большую линейку сухих завтраков, включая легендарные шоколадные шарики, которые производятся в России, а точнее — в Челябинской области, на заводе «Увелка».

Кукурузные хлопья, колечки, шарики шоколадные, клубнично-йогуртовые и с другими популярными вкусами — все это есть в цехе «Экструзия». Предприятие было создано в 2009 году, и, по словам управляющего директора «Увелки» Александра Иванова, для него закупили одно из самых современных и технологичных оборудований.

«Наше оборудование — мультифункциональное, производит несколько видов экструзионной продукции», — рассказывает Александр Иванов.





Линия практически полностью автоматизирована. Ручной труд — только в начале и конце процесса. Причем, как получаются те самые завтраки, мы увидели своими глазами.





Начинается все с загрузки сырья: кукурузной крупы, рисовой муки, какао, сахара и соли. Никаких консервантов, искусственных красителей и прочих «Е». Сердце цеха — аппарат-экструдер, давший название всему предприятию. В экструдере компоненты смешиваются, из них готовится тесто, которое под действием температуры и давления превращается в пористые кукурузные шарики. Но это только полуфабрикат. Далее шарики отправляются в сушильную печь, а оттуда — в машину для глазировки, после чего их снова сушат газовыми горелками и, наконец, охлаждают. Вот теперь это готовый продукт, который отправляется на упаковку. Здесь разделение труда между машинами и людьми: автоматы фасуют сухой завтрак в блестящие пакетики, которые в свою очередь укладывают в картонные коробки девушки-упаковщицы.





«Ни на одном этапе человек не воздействует на продукт. Только на выходе лаборант берет пробы, исследует готовую продукцию и, если нужно, дает указание внести те или иные изменения в техпроцесс», — рассказывает начальник цеха ООО «Экструзия» Дмитрий Панарин.





Но технологии технологиями, а качественный продукт не получишь без первоклассного сырья. По словам Александра Иванова, «Увелка» заказывает образцы кукурузной крупы у 30 поставщиков со всей России, каждый из них тестируется и выбирается только один — лучший.





В настоящее время «Экструзия» производит 300 тонн сухих завтраков в месяц. Но уже через полгода планирует производить в три раза больше, поскольку намерена выйти с этой линейкой за пределы УрФО и завоевать уже федеральный рынок.

«Мы знаем, как это сделать. Мы ведь стали номером один по крупе и номером два по муке. Тот, кто один раз попробовал нашу продукцию, только ее и покупает. А с таким партнером, как „Пятерочка“, у нас тем более все получится», — подчеркивает генеральный директор Артем Филиппов.

Кстати, о муке «Увелка». Входящий в состав компании мукомольный комбинат славится своей продукцией с 1929 года. В последние годы компания существенно расширила ассортимент и освоила новые потребительские ниши.





«Раньше существовало только три сорта муки: высший, первый и второй. Сегодня мы выпускаем около десятка различных видов муки. Кстати, мука высшего сорта получается из центральной части зерна, где больше всего крахмала. Гораздо полезнее мука цельнозерновая, где много белка и пищевых волокон. Также мы предлагаем потребителям ржаную муку, муку с отрубями, готовые смеси для блинов, оладий, кексов и многое другое», — рассказывает во время экскурсии по мелькомбинату главный инженер «Увелки» Андрей Андреев.





Александр Иванов отмечает, что мукомольное направление «Увелки» относится к социально значимым. Сохранять себестоимость производства и отпускные цены на достаточно низком уровне позволяет в том числе и поддержка государства.





Год назад логистический комплекс «Увелки» был почти полностью автоматизирован. К примеру, заказы для «Пятерочки» по заранее заложенной программе формируют краны-роботы, которые в считанные минуты находят нужные палеты на 16-ярусных стеллажах и отправляют их на погрузку.





Из распределительного центра продукция производителя согласно графику поставок развозится по магазинам, так что полезные и натуральные продукты от «Увелки» всегда ждут покупателей на полках магазинов у дома. По словам директора челябинского кластера торговой сети «Пятерочка» Павла Чавдаева, благодаря активизации отечественных, и, в частности, местных, производителей ассортимент магазинов развивается.

«Если взять те же шоколадные шарики от „Увелки“, то это достойная замена импортной продукции. И по своим наблюдениям могу сказать, что около 80% наших покупателей выбирают именно отечественный продукт», — подчеркивает директор кластера торговой сети «Пятерочка» Павел Чавдаев.





Благодаря открытости торговой сети к партнерствам такого рода многочисленные гости «Пятерочки» не только в Челябинской области, но и по всей стране могут быть уверены, что предложение будет только расширяться и сеть обеспечит наличие излюбленных продуктов на полке в ближайшем к дому магазине.