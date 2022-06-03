«Пятерочка» провела мастер‑класс по безопасности для детей в Челябинске

Школьников учили правильно действовать в непростых ситуациях

Торговая сеть «Пятерочка» провела интерактивный мастер-класс «Островки безопасности», приуроченный ко Дню защиты детей. В Челябинске его посетили дети сотрудников компании.

Ребятам рассказали, как правильно звонить в экстренные службы спасения. Научили распознавать, кто из взрослых способен представлять угрозу. И еще раз напомнили, что очень важно всегда быть на связи с родителями, знать наизусть их мобильные номера.

В будущем такие уроки планируют проводить на регулярной основе.

«Островки безопасности» — это еще одно мероприятие в рамках проекта «Уроки безопасности», который стартовал в апреле 2022 года.

Проект направлен на обучение школьников младших классов безопасному поведению в городе. Детей учат предвидеть опасные ситуации и правильно из них выходить. Среди прочего школьникам рассказывают про «островки безопасности», которые есть в магазинах «Пятерочки», где потерявшийся ребенок может получить помощь взрослых.