«Пятерочка» представила коллекцию товаров из переработанного пластика со скидкой до 90%

Торговая сеть «Пятёрочка» запустила новую накопительную акцию «Экология проще, чем кажется»

В рамках акции гости могут получить скидку до 90% на коллекцию предметов и аксессуаров, изготовленных с добавлением переработанного пластика. В коллекцию вошли сумки, чехлы для ноутбука и документов, контейнеры и бутылки для воды бренда Re-Generation.

Полная коллекция включает 7 аксессуаров и товаров для спорта и отдыха и экологичного образа жизни, разработанных итальянскими дизайнерами: рюкзак, сумку для ноутбука и документов, сумку-трансформер, поясную сумку, бутылку для напитков и контейнеры для продуктов с крышкой объемом 0,5 л и 1 л.

Все аксессуары произведены с заботой об окружающей среде из экологически чистого переработанного материала. Ткань для пошива сумок создана из 100% переработанного PET. Для изготовления, к примеру, одного рюкзака потребовалось 20 использованных пластиковых бутылок: они были измельчены, расплавлены, полученная жидкость вытянута в нити, которые спрядены в прочный, износостойкий материал. На подкладке каждой сумки есть бирка с указанием количества пластиковых бутылок, которые пошли на изготовление изделия и, соответственно, не были отправлены на свалку.

Чтобы получить скидку на понравившийся аксессуар, необходимо в период с 4 мая по 23 августа совершать покупки в любой «Пятёрочке» с применением своей «Выручай-карты». За каждые 200 рублей в чеке будут начисляться электронные наклейки. Собрав определенное количество наклеек, их можно обменять на скидку. Общий баланс наклеек всегда отражается в личном кабинете в мобильном приложении «Пятёрочка» и в чеке. Накопленными наклейками также можно делиться с родственниками и друзьями. Собрать нужное количество можно быстрее: за покупку определенных товаров, отмеченных на полках специальными стопперами, начисляются дополнительные наклейки.

Лицом новой акции стала певица Глюкоза — Наталья Чистякова-Ионова, которая принимает активное участие в экологических форумах и проектах, поддерживает принципы экопотребления и «зеленые» технологии. В поддержку кампании был снят видеоролик для ТВ и digital, в котором Наталья обращает внимание зрителей на том, как много пластика сопровождает нашу повседневную жизнь и заостряет внимание на важности его переработки.

В рамках акции также был разработан специальный сайт https://ecology.5ka.ru/. На нем представлена подробная информация об акционных товарах, условиях участия и сроках проведения, а также собраны короткие видеоуроки по экологии, которые обучают раздельному сбору пластика, бумаги, стекла, металла. В роликах наглядно показано, как просто можно сделать наш мир чище, сформировав привычку правильно сортировать мусор. Порядка 90% бытовых отходов можно перерабатывать вторично, снижая таким образом объем отходов на полигонах. Уроки знакомят с маркировкой основных типов пластика, которые можно сдавать во вторсырье, а также напоминают о том, что макулатуру, стекло и металл также можно использовать повторно для изготовления новых вещей. Эффект от таких маленьких и несложных действий каждого человека будет большим вкладом в помощь экологии.

«Забота о сообществе и экологии — один из ключевых принципов CVP „Пятёрочки“ и одна из целей стратегии устойчивого развития X5 Retail Group. Мы уже делаем многое, чтобы помочь экологии, создаем новые возможности для ответственного потребления, обучаем гостей раздельному сбору отходов. Наша новая акция — наглядный пример того, как переработка отходов и разумное отношение к природным ресурсам дают жизнь новым вещам — стильным, качественным, долговечным. Надеюсь, что эта инициатива не оставит равнодушными наших гостей и в дальнейшем еще больше людей станут бережнее и внимательнее относиться к экологии и вести осознанный образ жизни. Даже маленький шаг в этом направлении — это большая польза для всей планеты, поэтому призываем всех наших гостей разделять любовь к природе вместе с нами», — говорит директор по маркетингу торговой сети «Пятёрочка» Михаил Ярцев.