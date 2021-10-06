«Пятерочка» предлагает покупателям собрать коллекцию кухонной посуды как у шеф-повара

Акция проходит во всех магазинах торговой сети с 5 октября до 31 декабря

Торговая сеть «Пятерочка» запускает новую накопительную акцию «Академия кухни» и предлагает всем своим гостям собрать коллекцию кухонной посуды и аксессуаров как у профессионального шеф-повара. С 5 октября по 31 декабря 2021 года во всех магазинах торговой сети в рамках акции можно приобрести различные предметы для приготовления еды со скидкой до 86%.

В коллекцию «Академия кухни» входят пять видов ножей, три сковороды, две стеклянные крышки и три кастрюли различного объема. Чтобы приобрести нужный товар со скидкой, нужно совершать покупки с «Выручай-картой» и собирать электронные наклейки. За каждые 200 рублей в чеке одна наклейка автоматически начисляется на «Выручай-карту». До конца года покупатели могут копить наклейки и приобретать понравившиеся товары со скидкой. Баланс наклеек для удобства печатается на чеке, а также отражается в личном кабинете на сайте или в мобильном приложении «Пятерочка».

«Мы всегда стараемся быть интересными и полезными для наших гостей, отвечая на самые разные потребности. Поэтому в нашей новой накопительной акции мы предлагаем собрать полноценную коллекцию кухонной посуды и аксессуаров — незаменимых помощников в хозяйстве. Теперь каждый, совершая покупки в „Пятерочке“, сможет приобрести с отличной скидкой новую посуду и сделать процесс приготовления еды дома приятным и увлекательным занятием для всей семьи, почувствовав себя настоящим шеф-поваром, а также дополнить свой кухонный арсенал стильными и эргономичными приборами», — прокомментировала директор по маркетинговым коммуникациям торговой сети «Пятерочка» Оксана Трофимова.

Свои наклейки можно дарить родственникам или друзьям, перечислив их на действующую «Выручай-карту» в личном кабинете или с помощью мобильного приложения. Дополнительные наклейки можно получить за покупку товаров — партнеров акции, отмеченных на полках специальными стопперами.

В рамках акции представлены и другие полезные предметы, которые сделают процесс готовки легче и удобнее, а также дополнят кухонный интерьер яркими акцентами: комплект разделочных досок, органайзер, дуршлаг, миска, полотенце, набор прихваток, подставка для кухонных приборов, ножницы, различные лопатки, половник, венчик и прочая мелкая кухонная утварь.