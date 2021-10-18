«Пятерочка» направила продовольственные наборы нуждающимся семьям Челябинска

Вес одного набора составил около четырех килограмм

Торговая сеть «Пятерочка» совместно с Фондом продовольствия «Русь», единственным в России «банком еды», собрала продуктовые наборы в честь Всемирного дня продовольствия.

«Пятерочка» подготовила три тысячи продуктовых наборов, куда вошли растительное масло, крупы, овощные консервы, чай, сахар, печенье, орехи и сладости. Вес одного набора составил порядка 4 кг. Адресную доставку продовольствия осуществили волонтеры Фонда «Русь». Поддержку получили не только челябинцы, но представители других городов страны. Поддержку получили нуждающиеся в 31 населенном пункте России: Челябинск, Нижний Новгород, Кострома, Владимир, Новосибирск, Омск, Красноярск, Пенза, Ростов-на-Дону, Астрахань, Екатеринбург, Тюмень, Сургут, Рязань, Орел, Тула, Сочи, Краснодар, Новороссийск, Калининград, Тверь, Великий Новгород, Ульяновск, Самара, Ижевск, Оренбург, Курган и Московская область (Павловский Посад, Реутов, Лосино-Петровский, село Ям городского округа Домодедово). Продукты получили свыше 2300 семей с детьми. Общий вес продовольственной помощи составил около 12 тонн.

«Мы стараемся развивать как можно больше социальных инициатив, направленных на помощь незащищенным слоям населения, потому что забота о сообществе — одна из основных наших ценностей. В этот раз мы реализовали самую масштабную отправку продовольствия в размере три тысячи продуктовых наборов. И благодаря сотрудничеству с Фондом „Русь“ нам удалось оказать адресную помощь малоимущим семьям с детьми в разных городах России», — прокомментировала руководитель проекта «Забота о сообществе» торговой сети «Пятерочка» Екатерина Демешко.