«Пятерочка» и Coca-Cola разыгрывают миллион рублей среди покупателей

Принять участие в акции можно до 10 января

В новогодние праздники покупатели магазинов «Пятерочка», зарегистрированные в программе лояльности «Выручай-карта», могут выиграть миллион рублей. Круглую сумму разыгрывают раз в неделю. 20 декабря определили имена очередных победителей — это жители Альметьевска и Ижевска.

«Я никогда ничего не выигрывала, поэтому сначала даже не поверила в происходящее: неужели это произошло со мной?» — признается Светлана Ахтарова из Альметьевска (на фото).

Свой миллион Светлана планирует потратить на укрепление собственного здоровья и на образование дочери — летом девушка собирается поступать в вуз.

«О выигрыше я узнал в день рождения. И теперь у меня двойной праздник. Выигрыш потрачу, скорее всего, на покупку автомобиля. Давно об этом мечтал», — говорит победитель из Ижевска Ринат Абдуллин.

Новогодняя акция «Миллион желаний» проходит во всех магазинах «Пятерочка» до 10 января 2022 года.

Чтобы получить шанс выиграть денежные призы, нажмите кнопку «Участвую» в личном кабинете в мобильном приложении «Пятерочки». После этого за каждую покупку в «Пятерочке» или в сервисе «Пятерочка Доставка» на сумму от 555 рублей с применением «Выручай-карты» будут копиться «шансы» на выигрыш. Чем больше покупок — тем больше «шансов».

Дополнительные «шансы» можно получить за покупки товаров-партнеров под брендами Сoca-Cola, Fanta, Sprite, соков и нектаров «Добрый» на сумму не менее 200 рублей в магазинах (на доставку акция не распространяется).

В рамках акции каждый день разыгрывают тысячу призов по 1000 рублей и один приз в размере 100 тысяч рублей. А раз в неделю «Пятерочка» определяет обладателя главного приза — 1 млн рублей.

Информация о ежедневных победителях публикуется на сайте акции. Имена главных победителей акции будут объявлять один раз в неделю до 1 февраля 2022 года.

Также за каждого участника акции «Пятерочка» отправляет по 3 рубля в благотворительный фонд «Русь».