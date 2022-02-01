«Пятерочка» и Coca‑Cola поддержат более 8 тысяч российских семей

Торговая сеть «Пятерочка» и Coca‑Cola подвели предварительные итоги всероссийской акции «Миллион желаний»

Акция проходила с декабря до конца новогодних каникул. Важной стороной акции стал социальный аспект и помощь тем, кто действительно в ней нуждался.

Участниками акции стали более 1,6 млн покупателей «Пятерочки» по всей стране. С каждой покупки торговая сеть и компания Coca-Cola перечисляли по три рубля в Фонд продовольствия «Русь», а потом удвоили общую сумму. В итоге общий объем пожертвований составил 10 млн рублей.

После этого фонд «Русь», который уже 10 лет помогает продуктами самым незащищенным слоям населения, сформировал 8700 продуктовых наборов, состоящих из молока, масла, консервов, макарон, круп, сладостей, чая и напитков, и развез по семьям Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Краснодара, Воронежа, Рязани, Пскова, Костромы, Иванова, Липецка, Вологды и Челябинска. Общий вес всех наборов превысил 62,6 тонны.

«Верить в чудо и ждать исполнения своих желаний в новом году свойственно не только детям, но и взрослым. Настроение праздника охватывает всех без исключения. „Пятерочка“ каждый год старается поддержать эту атмосферу добра и поделиться своим теплом и заботой. Надеюсь, что все вместе мы смогли сделать чуть более счастливыми тех, кто особенно нуждается во внимании, помощи и поддержке», — говорит директор по маркетинговым коммуникациям торговой сети «Пятерочка» Оксана Трофимова.

Ее слова поддержал представитель из компании Coca-Cola.

«Мы рады, что у нас есть возможность, в том числе через такие промоакции, привлекать больше внимания к социальным проблемам. И как следствие — помогать их решать», — добавляет менеджер по устойчивому развитию и взаимодействию с местными сообществами Coca-Cola в России Екатерина Лужных.

Бесплатные продуктовые наборы получили 8,7 тысячи нуждающихся семей.