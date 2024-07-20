Пятьдесят школьных автобусов получит Челябинская область до конца 2024 года

Большинство машин распределят между сельскими школами

В Челябинскую область до конца 2024 года поступит 50 школьных автобусов разной вместимости. Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Как сообщается в пояснительной записке к документу, большая часть автобусов поступит в сельские районы, чтобы дети смогли добираться до школ с комфортом.

Согласно документу, регион получит один автобус вместимостью до 12 человек, девять машин вместимостью до 20 человек, 32 автобуса вместимостью до 24 человек, семь — вместимостью до 31 человека и один — вместимостью более 31 человека.

Всего в более чем 70 российских регионов поступит 2,6 тысячи автобусов.

«Автобусы распределены на основании заявок от регионов, которые ранее были собраны специалистами министерства просвещения. При этом учитывался уже существующий уровень оснащения такими видами машин»,— уточняется в пояснительной записке.

Школьные автобусы закупают по поручению президента Владимира Путина. На эти цели на 2024 год в федеральном бюджете предусмотрено десять миллиардов рублей. Все машины будут российского производства.