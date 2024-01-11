Пять жителей Челябинской области выиграли по миллиону рублей в новогоднем тираже одной из национальных лотерей, билеты которой продаются на почте. Удача улыбнулась клиентам отделений связи в Магнитогорске, Озерске, Карабаше и Карталинском районе, сообщает пресс-служба регионального управления «Почты России».
Отмечается, что двое из пяти счастливчиков купили билеты в Магнитогорске.
Ранее уроженец Челябинска Александр Кутергин на протяжении нескольких лет покупал билеты моментальной лотереи, и наконец один из них принес удачу: мужчина получил 1,5 миллиона рублей.
Новости ЗОЖивем Культура+ Телепередачи Проекты Наша команда
Время новостей Итоги Большая студия Есть вопрос Хочу к Пухову! О людях Зеленая передача Наше утро Весь спорт ГидForSpeed Дикий Урал Дипломатическая миссия Как тебе такое, Илон Маск? О здоровье Обмани Дарвина Прими меня таким Происшествия Свободный лед СВОи герои Специальный репортаж Телефакт. Миасс Хлеба и зрелищ Хорошие песни ЭкоЛогика В поисках самоцветов Тик-толк Уралым Еще... В гостях у Митрофановны Губернатор74.РФ Идентификация Красный блокнот Кредит недоверия Марафон талантов Моя деревня Национальный интерес Новый год вот-вот Память народа Политические дебаты Просто бизнес Согрина против мифов Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом Южный Урал. Города