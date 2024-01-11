Пять жителей Челябинской области выиграли по миллиону рублей в новогоднем тираже одной из национальных лотерей, билеты которой продаются на почте. Удача улыбнулась клиентам отделений связи в Магнитогорске, Озерске, Карабаше и Карталинском районе, сообщает пресс-служба регионального управления «Почты России».

Отмечается, что двое из пяти счастливчиков купили билеты в Магнитогорске.

Ранее уроженец Челябинска Александр Кутергин на протяжении нескольких лет покупал билеты моментальной лотереи, и наконец один из них принес удачу: мужчина получил 1,5 миллиона рублей.