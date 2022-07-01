Пять выпускников из Челябинской области сдали ЕГЭ по иностранному языку на 100 баллов

Официально итоги объявят в понедельник, 4 июля

В Челябинской области подвели итоги единого госэкзамена по иностранным языкам. Пять человек заработали на ЕГЭ по сто баллов. Об этом в пятницу, 1 июля, сообщает пресс-служба Минобра Челябинской области.

Экзамен проходил несколько дней: 14 июня школьники сдавали письменную часть заданий, а 16 и 17 июня — устную часть.

«Наши выпускники сдавали экзамены по пяти иностранным языкам. Самым популярным по выбору, как и в предыдущие годы, стал английский язык. Именно его пять наших ребят сдали на 100 баллов. Это выпускники из Челябинска, Озерска и Магнитогорска»,

— рассказывает первый заместитель министра образования и науки Челябинской области Елена Коузова.

Напомним, устная часть экзамена по иностранному языку не является обязательной, но влияет на получение максимального количества баллов за экзамен.

За выполнение письменной части работы можно получить до 80 баллов, устная часть максимально оценивается в 20 баллов. Установленный минимальный балл на ЕГЭ по иностранным языкам составляет 22 балла.

«Задания были несложные, после экзамена я была уверена, что получу высокий балл, а когда узнала результат, была очень рада»,

— говорит одна из стобалльниц, выпускница челябинской школы № 121 Галина Калугина.

Девушка добавляет, что подготовкой к ЕГЭ занималась исключительно на школьных уроках. Репетиторов по предмету у нее не было. Школьницу поддерживала учитель английского языка Зульфия Ахметова. Официально результаты ЕГЭ объявят в понедельник, 4 июля.