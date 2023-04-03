Пять тысяч южноуральцев заключили социальный контракт с государством в 2022 году

Многие взяли деньги на открытие своего дела

В 2022 году социальным контрактом воспользовались 5078 жителей Челябинской области, из них почти 2 тысячи человек направили полученные от государства деньги на предпринимательскую деятельность. Об этом в понедельник, 3 апреля, написала в личном телеграм-канале первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.

«Подобных историй в нашем регионе много. Каждому, кто заключил социальный контракт, желаю успешно выйти из непростого жизненного периода и уверенно двигаться дальше»,

— пишет Ирина Гехт.

Например, в Златоусте три парня — выпускника интерната открыли свой автосервис. В Миассе на средства соцконтракта создан центр конного туризма и верховой езды. А жительница Кусинского района с помощью соцконтракта купила оборудование для мини-кондитерской и печет торты с необычным дизайном.

Заключить соцконтракт сегодня можно в управлении соцзащиты по месту жительства. Соцконтракт позволяет получить финансовую поддержку до 380 тысяч рублей на разные нужды: на трудоустройство, переобучение, открытие своего дела.

С начала 2023 года жители области заключили 831 контракт на общую сумму более 170 млн рублей. Почти половина контрактов — на открытие своего дела. На поиск работы заключено более 28% контрактов.