Например, в Златоусте три парня — выпускника интерната открыли свой автосервис. В Миассе на средства соцконтракта создан центр конного туризма и верховой езды. А жительница Кусинского района с помощью соцконтракта купила оборудование для мини-кондитерской и печет торты с необычным дизайном.
«Подобных историй в нашем регионе много. Каждому, кто заключил социальный контракт, желаю успешно выйти из непростого жизненного периода и уверенно двигаться дальше», — пишет Ирина Гехт.
Заключить соцконтракт сегодня можно в управлении соцзащиты по месту жительства. Соцконтракт позволяет получить финансовую поддержку до 380 тысяч рублей на разные нужды: на трудоустройство, переобучение, открытие своего дела.
С начала 2023 года жители области заключили 831 контракт на общую сумму более 170 млн рублей. Почти половина контрактов — на открытие своего дела. На поиск работы заключено более 28% контрактов.
Всего на эту форму господдержки в бюджете предусмотрено около 1 млрд рублей.
О том, как на средства социального контракта жители Челябинской области открывают собственное дело, — в материале ИА «Первое областное».