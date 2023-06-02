Пять троллейбусов в Челябинске изменят свои маршруты в выходные

В центре города меняют контактную сеть

В Челябинске в субботу, 3 июня, до утра понедельника закроют движение троллейбусов на перекрестке проспектов Ленина и Свердловского. Как пояснили в ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области», там будут менять контактную сеть.

На время работ транспорт проследует по измененным маршрутам:

№ 7: ЧМК — Свердловский пр. — Труда — Бр. Кашириных — Молодогвардейцев — Комсомольский пр. — ЧМК;

№ 10: Солнечный берег — Свободы — Тимирязева — пл. Революции — Солнечный берег;

№ 12: Молдавская — Комсомольский пр. — Свердловский пр. — Труда — Бр. Кашириных — Молодогвардейцев — Молдавская;

№ 17: Молдавская — Молодогвардейцев — Бр. Кашириных — Труда — Энгельса — парк Гагарина;

№ 19: Первоозерный — Свободы — Тимирязева — пл. Революции — Первоозерный.

Пассажирам также советуют пользоваться автобусами № 2, 4, 51, 64, 483 и компенсационным маршрутом (КМ). Безлимитный проездной и единый билет позволяют ездить с пересадками без переплат.