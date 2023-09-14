Пять способов помочь растениям пережить заморозки

Рассматриваем их плюсы и минусы

Несмотря на то что дни в Челябинской области еще теплые, ночи в отдельных районах региона уже довольно холодные: местами температура воздуха опускается до −2 градусов. В таких условиях нежные растения в садах и огородах южноуральских дачников могут запросто погибнуть. Какие шаги необходимо предпринять, чтобы защитить будущий урожай от заморозков, — в материале ИА «Первое областное».

Для начала разберемся, какие культуры лучше начать защищать от холодов уже сейчас, а какие смогут оставаться без укрытия еще некоторое время. Например, температуру ниже +10 градусов плохо переносят огурцы, кабачки, тыквы, помидоры, перцы, баклажаны. А бобовые, чеснок и сельдерей выдержат температуру до −5 градусов. Еще более стойкие — петрушка, морковь, лук, шпинат, они способны выдержать заморозки до −9 градусов.

Также следует помнить, что к низкой температуре особенно восприимчивы саженцы цветов.

Что же делать, чтобы растения не погибли? Есть несколько способов их защиты от заморозков.

Первый — дождевание. Этот способ подойдет, если участок небольшой, а заморозки максимум до −2 градусов ожидаются лишь пару дней. На шланг необходимо надеть специальный распылитель и обработать водой наземную часть растений, а также грунт. Замерзнув, вода образует пар, который защитит растения от низких температур. Но такой способ будет эффективен в безветренную погоду.

Ни в коем случае не увлажняйте почву из шланга с обычной насадкой: вода превратится в лед и усугубит ситуацию.

Второй способ — задымление. На участке разводятся костры, от которых создается теплая дымовая завеса. Топливом для костров могут быть опавшая листва, солома, мелкий хворост, а также навоз. Это один из популярных, но не очень удобных способов: погода должна быть безветренной, чтобы огонь не перебросился на деревья и строения. Кроме того, владельцу участка придется всю ночь поддерживать огонь и следить за ним. А еще против дыма могут выступить соседи, так что с ними придется договариваться.

Третий способ — сооружение укрытий. Он подойдет для продолжительных заморозков и более низких температур. Вокруг растений необходимо установить что-то вроде небольших парничков, то есть соорудить каркас из дерева, арматуры или металлопластиковых труб и укрыть их различными материалами. Времени на это уйдет больше, чем, например, на опрыскивание водой, но и толку будет больше.

Четвертый способ — мульчирование почвы под растениями. Чтобы защитить корни растений от холода, необходимо накрыть почву каким-нибудь материалом. Это могут быть солома, скошенная трава, опавшие листья, торф и даже газеты. Важно, чтобы слой был не менее 10 сантиметров и чтобы материалы не разлетелись от ветра.

Пятый способ — листовые подкормки фосфором и калием. Этот способ также поможет сохранить растения, если ожидаются непродолжительные заморозки до −5 градусов. При этом подкармливать растения необходимо минимум за 10 часов до наступления заморозков, иначе толку не будет.