В Челябинской области наблюдается неблагополучная эпидситуация по ОРВИ и гриппу. Одной из самых эффективных мер профилактики заболеваемости среди школьников является карантин. На дистант в эти дни отправляют целые классы и даже школы.

«На начало этой недели образовательный процесс приостановлен в 242 классах 63 школ. Полностью закрыты на карантин пять общеобразовательных организаций», — сообщает Роспотребнадзор по Челябинской области.

Напомним, на карантин школьников отправляют, когда отсутствуют 20% учащихся. Карантин могут объявить в классе, по параллели и во всей школе.

Школьный карантин длится не менее семи дней. При этом дети продолжают учиться дистанционно. Поблажки делают только для больных ребят с высокой температурой.

Также Роспотребнадзор рассказал, что в регионе в два раза превышен эпидпорог по ОРВИ, а среди заболевших много случаев гриппа.

По сравнению с предыдущей неделей самый активный прирост заболевших наблюдается среди взрослых: заболеваемость поднялась на 37,5%. На втором месте школьники: заболеваемость выросла на 14%.

Между тем карантин по гриппу ввели в больницах и соцучреждениях Челябинской области. 

Также Челябинский зоопарк закрыл зал приматов на карантин.

Ранее Роспотребнадзор дал прогноз по ковиду на зиму в Челябинской области. Новых вспышек инфекции специалисты не ждут, но привиться надо.