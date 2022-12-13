«На начало этой недели образовательный процесс приостановлен в 242 классах 63 школ. Полностью закрыты на карантин пять общеобразовательных организаций», — сообщает Роспотребнадзор по Челябинской области.
Напомним, на карантин школьников отправляют, когда отсутствуют 20% учащихся. Карантин могут объявить в классе, по параллели и во всей школе.
Школьный карантин длится не менее семи дней. При этом дети продолжают учиться дистанционно. Поблажки делают только для больных ребят с высокой температурой.
Также Роспотребнадзор рассказал, что в регионе в два раза превышен эпидпорог по ОРВИ, а среди заболевших много случаев гриппа.
По сравнению с предыдущей неделей самый активный прирост заболевших наблюдается среди взрослых: заболеваемость поднялась на 37,5%. На втором месте школьники: заболеваемость выросла на 14%.
Между тем карантин по гриппу ввели в больницах и соцучреждениях Челябинской области.
Также Челябинский зоопарк закрыл зал приматов на карантин.
Ранее Роспотребнадзор дал прогноз по ковиду на зиму в Челябинской области. Новых вспышек инфекции специалисты не ждут, но привиться надо.