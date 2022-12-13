Пять школ и 242 класса в Челябинской области закрыты на карантин

Заболеваемость среди школьников продолжает расти

В Челябинской области наблюдается неблагополучная эпидситуация по ОРВИ и гриппу. Одной из самых эффективных мер профилактики заболеваемости среди школьников является карантин. На дистант в эти дни отправляют целые классы и даже школы.

«На начало этой недели образовательный процесс приостановлен в 242 классах 63 школ. Полностью закрыты на карантин пять общеобразовательных организаций»,

— сообщает Роспотребнадзор по Челябинской области.

Напомним, на карантин школьников отправляют, когда отсутствуют 20% учащихся. Карантин могут объявить в классе, по параллели и во всей школе.

Школьный карантин длится не менее семи дней. При этом дети продолжают учиться дистанционно. Поблажки делают только для больных ребят с высокой температурой.