Первая двадцатка школ расписана по местам. Тринадцатое место рейтинга занимает физико-математический лицей № 31 из Челябинска. Перед ним — только столичные школы и республиканский лицей из Мордовии.
После 20-го места школы перечисляются по алфавиту, без присвоения мест. И в этот список попали такие учебные заведения, как:
— Челябинский областной многопрофильный лицей-интернат для одаренных детей;
— гимназия № 80 города Челябинска;
— лицей № 97 города Челябинска;
— школа № 5 города Магнитогорска.
«Представленный рейтинг — это отнюдь не инструкция для родителей по выбору школы для своего ребенка. Мы надеемся, что он поможет выявлять и распространять наиболее успешные практики, а это, в свою очередь, позволит другим школам перенимать такой опыт в решении главной задачи — максимального развития способностей каждого учащегося», — отмечает руководитель Фонда «Талант и успех», один из составителей рейтинга Елена Шмелева.
Стоит добавить, что рейтинг основан на результатах престижных олимпиад и других интеллектуальных соревнований и конкурсов. В топ-200 попали школы, ученики которых показали результаты по наиболее востребованным направлениям в рамках приоритетов и Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации.
Наибольшее представительство в рейтинге у Москвы, Московской области, Республики Татарстан, Санкт-Петербурга и Нижегородской области. При этом в рейтинг попали далеко не всего регионы, а только 59.