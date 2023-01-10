Пять школ Челябинской области вошли в топ‑200 учебных заведений России

В рейтинг попали школы с сильным преподаванием математики и естественных наук

Образовательный центр «Сириус» про поддержке Московского центра непрерывного математического образования и портала Olimpiada.ru составили рейтинг 200 школ России, ученики которых в 2022 году показали лучшие результаты в области математики и естественных наук. В рейтинг попали пять школ из Челябинской области.

Первая двадцатка школ расписана по местам. Тринадцатое место рейтинга занимает физико-математическийиз Челябинска. Перед ним — только столичные школы и республиканский лицей из Мордовии.

После 20-го места школы перечисляются по алфавиту, без присвоения мест. И в этот список попали такие учебные заведения, как:

— Челябинский областнойдля одаренных детей;

города Челябинска;

города Челябинска;

города Магнитогорска.

«Представленный рейтинг — это отнюдь не инструкция для родителей по выбору школы для своего ребенка. Мы надеемся, что он поможет выявлять и распространять наиболее успешные практики, а это, в свою очередь, позволит другим школам перенимать такой опыт в решении главной задачи — максимального развития способностей каждого учащегося»,

— отмечает руководитель Фонда «Талант и успех», один из составителей рейтинга Елена Шмелева.

Стоит добавить, что рейтинг основан на результатах престижных олимпиад и других интеллектуальных соревнований и конкурсов. В топ-200 попали школы, ученики которых показали результаты по наиболее востребованным направлениям в рамках приоритетов и Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации.

Наибольшее представительство в рейтинге у Москвы, Московской области, Республики Татарстан, Санкт-Петербурга и Нижегородской области. При этом в рейтинг попали далеко не всего регионы, а только 59.