Пять школ Челябинской области признаны лучшими в России

Еще 11 учреждений выделили «Знаком качества за культуру оценивания»

Школы из Челябинска, Снежинска и Троицка получили «Знак качества за высокие образовательные результаты» от Рособрнадзора. Рейтинг опубликовали на сайте Федерального института оценки качества образования.

По данным Рособрнадзора, на федеральном уровне знаком отличия за образовательные результаты отмечено 330 школ, в том числе пять южноуральских. «Знака качества» удостоены челябинские гимназия № 80, лицеи № 11 и 31, снежинская гимназия № 127, а также лицей № 13 из Троицка.

Также награда вручается в номинации «Высокая культура оценивания» за объективность, прозрачность и системность внутренней системы оценки знаний. В России знак отличия за это присвоили 970 учреждениям.

В Челябинске «Знак качества за культуру оценивания» получили гимназия № 1, частная православная гимназия во имя Святого Праведного Симеона Верхотурского Чудотворца, а также Международный институт дизайна и сервиса.

Также список дополнили восемь областных школ: магнитогорские гимназия № 18, академический лицей, школа № 56, средняя образовательная школа поселка Арчаглы-Аят, златоустовская школа № 25, школа № 14 из Сатки и Черноборская средняя общеобразовательная школа.