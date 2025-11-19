Девятнадцать экологических проектов из 14 регионов России стали победителями второго цикла Экологического акселератора Госкорпорации «Росатом». Сразу пять проектов-победителей представляют города Челябинской области, передает корреспондент ИА «Первое областное».
Акселератор, организованный Отраслевым центром развития инноваций «Росатома» и АНО «Энергия развития», был нацелен на выявление и поддержку перспективных экобизнесов в городах присутствия предприятий госкорпорации. ЭкоАкс проводился по двум направлениям: «Новый бизнес» — для стартапов с нуля и «Бизнес-рост» — для масштабирования действующих компаний. Всего во втором сезоне, стартовавшем 15 апреля, приняли участие 238 проектов из 18 пилотных городов.
«Второй сезон экологического акселератора „Росатома“ подтвердил высокий интерес к экологическим инициативам: на конкурс поступило свыше 230 заявок. Наша ключевая задача — выявить перспективные и коммерчески эффективные экобизнесы, разработать подходы к тиражированию и созданию устойчивых франшиз. Экологическое предпринимательство — это важный инструмент для развития экологической культуры и экономики города», — отметила генеральный директор АНО «Энергия развития» Ольга Шкабардня.
Итоговая защита проектов состоялась на площадке «Атомстройэкспорта» в Москве, и как выяснилось, Челябинская область — среди лидеров экологических инициатив. Среди финалистов — сразу пять проектов из закрытых городов Южного Урала, которые уже демонстрируют практические результаты.
Это проект «Памп-трек из вторичного пластика методом 3D-печати», реализованный в Озерске, два проекта из Трехгорного: один посвящен производству древесных топливных гранул из отходов лесопиления, другой — просветительский, продвигающий раздельный сбор отходов. Еще два проекта реализуются в Снежинске: команда проекта «ЭкоГрибФерма» выращивает вешенки, используя инновационный подход с замкнутым циклом производства. Команда проекта «Атомная Биоэкономика» придумала, как восстанавливать здоровье жителей атомных городов, причем как телесное — за счет внедрения в питание дикоросов, так и ментальное — при помощи экоретритов. Проект нацелен на формирование гармоничных отношений между человеком и природой в атомградах.
Важным событием форума стало официальное учреждение Клуба экопартнеров Росатома, который призван объединить активное сообщество атомных городов. Учредительное собрание клуба стало площадкой для питчингов, решения кейсов и обмена опытом.
Гостем мероприятия стал председатель Российского экологического общества, руководитель экосовета при губернаторе Челябинской области Рашид Исмаилов. В своем приветственном слове он подчеркнул своевременность создания подобной площадки:
«Действительно, за последние годы у экоактивистов, которые живут в атомных городах, накопились и проекты, и инициативы, и огромный запрос на общение и взаимодействие как между собой, так и с внешней средой. Они заряжены, приехали не просто „потусоваться“, а поделиться своими проектами и получить полезную информацию от коллег. Это горизонтальное взаимодействие сегодня очень востребовано — мы убедились в этом совсем недавно, побывав в городе Снежинске. Напомню, на базе трех челябинских ЗАТО мы проводим стратегические сессии, итогом которых станет экологический стандарт для атомных городов».
Рашид Исмаилов отметил позитивную роль Росатома и таких мероприятий, как ЭкоАкс, в вовлечении людей не только в экоповестку, но и в социальную жизнь атомных городов и выразил готовность оказывать экспертную и информационную поддержку таким инициативам.