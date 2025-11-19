Пять проектов из Челябинской области прошли в финал экоакселератора Росатома

Кроме выбора лучших экологических инициатив на мероприятии официально учредили Клуб экопартнеров госкорпорации

Девятнадцать экологических проектов из 14 регионов России стали победителями второго цикла Экологического акселератора Госкорпорации «Росатом». Сразу пять проектов-победителей представляют города Челябинской области, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Акселератор, организованный Отраслевым центром развития инноваций «Росатома» и АНО «Энергия развития», был нацелен на выявление и поддержку перспективных экобизнесов в городах присутствия предприятий госкорпорации. ЭкоАкс проводился по двум направлениям: «Новый бизнес» — для стартапов с нуля и «Бизнес-рост» — для масштабирования действующих компаний. Всего во втором сезоне, стартовавшем 15 апреля, приняли участие 238 проектов из 18 пилотных городов.

«Второй сезон экологического акселератора „Росатома“ подтвердил высокий интерес к экологическим инициативам: на конкурс поступило свыше 230 заявок. Наша ключевая задача — выявить перспективные и коммерчески эффективные экобизнесы, разработать подходы к тиражированию и созданию устойчивых франшиз. Экологическое предпринимательство — это важный инструмент для развития экологической культуры и экономики города», — отметила генеральный директор АНО «Энергия развития» Ольга Шкабардня.

Итоговая защита проектов состоялась на площадке «Атомстройэкспорта» в Москве, и как выяснилось, Челябинская область — среди лидеров экологических инициатив. Среди финалистов — сразу пять проектов из закрытых городов Южного Урала, которые уже демонстрируют практические результаты.

Это проект «Памп-трек из вторичного пластика методом 3D-печати», реализованный в Озерске, два проекта из Трехгорного: один посвящен производству древесных топливных гранул из отходов лесопиления, другой — просветительский, продвигающий раздельный сбор отходов. Еще два проекта реализуются в Снежинске: команда проекта «ЭкоГрибФерма» выращивает вешенки, используя инновационный подход с замкнутым циклом производства. Команда проекта «Атомная Биоэкономика» придумала, как восстанавливать здоровье жителей атомных городов, причем как телесное — за счет внедрения в питание дикоросов, так и ментальное — при помощи экоретритов. Проект нацелен на формирование гармоничных отношений между человеком и природой в атомградах.

Важным событием форума стало официальное учреждение Клуба экопартнеров Росатома, который призван объединить активное сообщество атомных городов. Учредительное собрание клуба стало площадкой для питчингов, решения кейсов и обмена опытом.

Гостем мероприятия стал председатель Российского экологического общества, руководитель экосовета при губернаторе Челябинской области Рашид Исмаилов. В своем приветственном слове он подчеркнул своевременность создания подобной площадки:

«Действительно, за последние годы у экоактивистов, которые живут в атомных городах, накопились и проекты, и инициативы, и огромный запрос на общение и взаимодействие как между собой, так и с внешней средой. Они заряжены, приехали не просто „потусоваться“, а поделиться своими проектами и получить полезную информацию от коллег. Это горизонтальное взаимодействие сегодня очень востребовано — мы убедились в этом совсем недавно, побывав в городе Снежинске. Напомню, на базе трех челябинских ЗАТО мы проводим стратегические сессии, итогом которых станет экологический стандарт для атомных городов».

Рашид Исмаилов отметил позитивную роль Росатома и таких мероприятий, как ЭкоАкс, в вовлечении людей не только в экоповестку, но и в социальную жизнь атомных городов и выразил готовность оказывать экспертную и информационную поддержку таким инициативам.